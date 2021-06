Brasil promete ao G20 zerar a fome até 2030

Na cúpula do G20, grupo das 20 maiores economias do mundo, chanceleres dos países signatários se comprometeram ontem com o objetivo de zerar a fome mundial até 2030. Entre eles, o Brasil. Em documento assinado em conjunto, as grandes economias afirmam que irão batalhar “para intensificar os esforços de garantir uma alimentação segura e adequada para todos, além de por fim a todas as formas de má nutrição”.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O governo brasileiro participou virtualmente da reunião e afirmou que a covid-19 foi um dos motivos que contribuíram para que a insegurança alimentar avançasse em países em desenvolvimento.

“Apesar do possível aumento nos preços dos alimentos, a pandemia afetou principalmente a segurança alimentar, cortando empregos e renda, privando milhões de famílias de meios para comprar alimentos saudáveis ​​e nutritivos”, disse em discurso o ministro das Relações Exteriores, Carlo França.

Para o chanceler brasileiro, famílias com ocupações informais, assim como mulheres e jovens, foram afetados por medidas tomadas para combater a pandemia.

Na mesma ocasião, França defendeu que o governo brasileiro distribua ajuda financeira para mais 65 milhões de pessoas durante a crise sanitária.