Apaga a luz! Conta vai subir quase 20%

O recado de que a situação energética no país é grave chega em julho ao bolso dos consumidores. Duas decisões tomadas ontem pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) vão deixar as contas na Grande São Paulo mais caras em quase 20%. A maior e mais direta delas é a autorização para reajuste na tarifa cobrada pela Enel, concessionária em 24 cidades paulistas, a partir do próximo domingo. O aumento médio será de 9,44%. Mas, para os consumidores residenciais, ele alcança 11,38%. Para clientes de média e alta tensão, em geral indústrias e grandes comércios, o índice aprovado foi de 3,67%.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

A empresa diz que o reajuste previsto seria ainda maior, de 24,1%, mas que solicitou à Aneel “medidas regulatórias para a redução do percentual” em momento de crise econômica para a população.

O valor médio de 9,44% é superior ao aplicado em julho do ano passado, de 4,23%, e próximo da inflação oficial acumulada em 12 meses até maio, de 8,06%.

A outra decisão da Aneel atinge o país todo. A agência autorizou o reajuste da bandeira vermelha patamar 2 em 52%. A previsão da agência é que o dispositivo tarifário, acionado em momentos em que a produção de energia fica mais cara, tenha novo aumento nos próximos meses. Uma reunião extraordinária iniciada na noite de ontem discutia propostas de valores para agosto. Os reajustes nas bandeiras ficaram bem acima dos previstos em março, quando foi realizada consulta pública sobre o tema, de até 21%.

O impacto no valor final da conta para o padrão de consumo das famílias brasileiras, de 152 kWh (quilowatts-hora), deve variar entre 5% e 8%, calculam as instituições de ensino FGV (Fundação Getulio Vargas) e Instituto Mauá de Tecnologia. Somados os dois reajustes, os consumidores residenciais de São Paulo podem pagar quase 20% mais na conta do próximo mês.

Também foram reajustadas ontem as demais bandeiras do setor. A amarela subiu 39,5% e a vermelha 1 caiu 4,7%. Veja os valores no quadro acima.

A previsão é de que a bandeira vermelha patamar 2, a mais alta na escala, continue ao menos até novembro. A taxa, de R$ 6,243 para cada 100 kWh, vigorou em junho. Agora em julho ela continua, mas com o novo valor, de R$ 9,492 por 100 kWh. A bandeira é, neste momento, o principal indicador ao consumidor que a geração de energia passa por sérios problemas. A seca nas hidrelétricas é histórica e o governo federal tenta convencer as indústrias a produzir fora dos horários de pico para evitar apagão como o da última crise energética, em 2001. A gestão do presidente Jair Bolsonaro também enviou uma MP (medida provisória) para garantir dispositivos no gerenciamento da crise. Na segunda-feira, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, pediu em pronunciamento em rede nacional que a população ajude economizando água e energia elétrica.

Com a geração nas hidrelétricas comprometida até outubro, quando há previsão de retorno das chuvas, o governo precisa acionar as termelétricas, movidas a gás, carvão ou óleo. Elas são mais caras e poluentes. A Aneel calcula em até R$ 9 bilhões os custos extras durante a crise hídrica, valor considerado déficit pelo setor. Até abril, R$ 4 bilhões já foram gastos com as termelétricas, total que precisa ser pago pelos consumidores com os reajustes na conta. Mas a avaliação da agência é que isso não será possível com o atual acréscimo de 52%. “Há grande probabilidade de termos, no segundo semestre, cenários mais críticos. Para zerar o risco de déficit projetado, seria necessário elevar ainda mais o valor do patamar 2 da bandeira vermelha”, disse o relator do processo, o diretor Sandoval Feitosa Neto.

O Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) criticou a decisão do governo em repassar custos da crise ao consumidor. “Ao invés de declarar de fato um racionamento e arcar com os custos políticos da medida, o governo espera que o aumento dos valores pagos pelos consumidores cumpra o papel de promover a necessária redução do consumo”, disse em nota.

Dicas para economizar

Priorize o uso de lâmpadas fluorescentes ou LED. A fluorescente economiza até 75% de energia em comparação à incandescente

Junte quantidade adequada de roupas para usar a máquina de lavar e o ferro de passar de uma só vez. Esses equipamentos consomem muita energia, portanto evite utilizá-los em horário de pico (das 18h às 21h)

Não deixe carregadores ligados nas tomadas sem necessidade. Em geral, a melhor coisa é desconectar todos os aparelhos que você não está usando, porque até 11% da energia elétrica é consumida por eles mesmo se estiverem em stand by

Evite tomar banhos demorados. Não é preciso fazer a barba ou lavar roupas íntimas no chuveiro

Energia puxa a inflação

Economistas preveem que os reajustes na energia coloquem ainda mais pressão na inflação do país. A taxa para maio medida pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) ficou acima do esperado pelo mercado, já em função do acionamento da bandeira vermelha. O IPCA foi de 0,83%, 8,06% no acumulado em 12 meses. “[A alta na energia] pesa muito no bolso do consumidor, então o índice deve subir novamente. No mínimo, podemos ter um cenário extremamente ruim para a inflação. Os preços vão aumentar e tem muita coisa que depende de água e energia, como o próprio agronegócio”, afirmou o gestor da Nova Futura Investimentos, Pedro Paulo Silveira.

O economista-chefe da Ativa Investimentos, Étore Sanchez, também vê nova influência da energia no IPCA. “Essa é a única alteração relevante para inflação de curto prazo.”