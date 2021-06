Alex Kidd: Clássico game dos anos 1980 ganha remake

Se você já jogou Alex Kidd no Master System já pode ser tachado como “cringe”. Caso não saiba, essa palavra significa algo como vergonha alheia, direto do inglês, e é como a geração Z (nascidos entre 1996-2010) está se referindo a alguns hábitos dos millennials (nascidos entre 1981-1995) que não estão mais em voga.

Polêmica à parte, “Alex Kidd in Miracle World” é um jogo de plataforma lançado em 1986 para o Master System pela Sega, que no Brasil já vinha de fábrica na memória do console e marcou uma época importante na infância de quem cresceu nos anos 1980. O personagem foi o candidato escolhido (ainda em um mundo pré-Sonic) pela empresa para enfrentar o incontestável sucesso do “Super Mario Bros.” (1985) no Nintendinho.

Com seu legado de 35 anos, o herói chega aos consoles atuais com o remake “Alex Kidd in Miracle World DX”, reinventado com tecnologia atual, mas sem deixar de lado a essência que o tornou grande.

Mortes infinitas

O novo jogo traz os mesmos cenários, acessórios, veículos e personagens da versão original, com estilo moderno de pixel art e uma paleta de cores suaves.

O que também continua igual é a dificuldade. Alex Kidd não pode encostar em nenhum inimigo que já perde uma vida. Em alguns momentos, o desafio é grande e, pensando em quem não tem paciência para voltar sempre ao começo da fase, existe a opção de “vidas infinitas”, em que você volta de onde morreu. Em compensação, esse modo te priva de conquistar alguns troféus.

O jogo conta com o modo história e mais duas novidades que só serão desbloqueadas ao finalizar o game: o Clássico do Master System e o Desafio dos Chefões, em que você encara os inimigos a uma batalha de pedra, papel e tesoura.

Alex Kidd é capaz de fazer antigos jogadores se apaixonarem novamente e atrair novos com seu visual atual. Mas não importa se você é geração Z ou millennial, o game vai fazer você se divertir (e passar raiva) do mesmo jeito.