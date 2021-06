Adeus ao tobogã dá início ao novo Pacaembu

Amado por uns e criticado por outros (geralmente os mais antigos, que preferiam a concha acústica que havia ali), o tobogã do Pacaembu vai morrer aos poucos para dar vida ao novo complexo que será construído no estádio.

Autorizada pela prefeitura, a demolição da arquibancada foi iniciada ontem pelo concessionária Allegra, administradora privada que promete revitalizar os equipamentos esportivos e criar novas opções de negócios e lazer no velho Pacaembu.

O estádio municipal foi inaugurado em 1940, mas só ganhou o tobogã em 1970, que não fazia parte do projeto original e foi erguido no lugar da concha, que recebia até apresentação de orquestras e foi demolida para abrir mais espaço para a torcida.

Depois de mais de 50 anos recebendo o público que pagava pelos ingressos mais baratos, chegou a vez de o tobogã ser substituído.

No local, a Allegra vai levantar um prédio multifuncional. O subsolo abrigará estacionamento e centro de convenções. O térreo funcionará como uma praça, com lojas e serviços, que também se espalharão pelos demais andares, com espaços para eventos, coworking, escritórios e restaurantes. A cobertura vai se transformar em uma passarela, ligando as ruas Desembargador Paulo Passaláqua e Itápolis.

A Allegra espera derrubar todo o tobogã dentro de três ou quatro meses, só com máquinas e trabalho manual, sem explosivos. Quase todo entulho será reaproveitado na obra.

Pelo lado do estádio, a concessionária planeja reformar as arquibancadas, os banheiros e lanchonetes e abrir uma arena para esportes eletrônicos. O complexo esportivo, onde estão as quadras e as piscinas, que seguirão de uso gratuito para a população associada, também será revitalizado. A fachada histórica, que dá para a praça Charles Miller, vai passar por restauração.

Até 2023, a Allegra prevê investir R$ 400 milhões no novo complexo. “Nosso desejo é manter viva a história do Pacaembu”, disse o CEO da empresa, Eduardo Barella. A concessão foi iniciada em janeiro do ano passado e tem prazo de 35 anos.

Campanha pode ser antecipada outra vez

Integrantes do PEI (Programa Estadual de Imunizações) vão discutir em reunião amanhã a possibilidade de antecipar, mais uma vez, o calendário de vacinação contra a covid-19 em São Paulo.

Segundo o governador João Doria (PSDB), a chance foi aberta pela chegada da vacina da Janssen – de aplicação em dose única e que se tornou a quarta opção disponível no país. Além disso, o estado recebeu ontem mais um milhão de doses já prontas da CoronaVac e as repassou ao Ministério da Saúde. “Diante desta boa notícia, é possível que possamos antecipar o processo de vacinação.”

Só no mês de junho, o governo já antecipou por três vezes o calendário, que inicialmente previa vacinar todos os adultos até dezembro, depois 31 de outubro, depois 18 de outubro e agora 15 de setembro. A capital está imunizando a partir de hoje as pessoas com 42 e 43 anos.

Benefício na pandemia

A possibilidade de encurtar mais uma vez os prazos foi anunciada por Doria ontem durante o lançamento do SP Acolhe. O programa social vai pagar seis parcelas de R$ 300 (de julho a dezembro) para 11 mil famílias vulneráveis (inscritas no CadÚnico e com renda de até R$ 3,3 mil) que perderam parentes durante a pandemia.