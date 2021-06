Vídeo: moradores compartilham imagens da neve que caiu em Santa Catarina

Moradores de várias cidades da serra catarinense acordaram nesta manhã de terça-feira com a neve caindo sobre as ruas e casas, em um cenário digno de filmes de natal norte-americanos, e muitos aproveitaram para compartilhar seus vídeos nas redes sociais.

A madrugada foi, literalmente, congelante em várias cidades da região. Na cidade de Bom Jardim, os termômetros amanheceram marcando -7,5ºC (sete graus e meio abaixo de zero), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a menor temperatura do ano.

Em Urupema, na serra catarinense, a mínima registrada nesta madrugada foi de -6,5º C e em São Joaquim, cidade famosa por suas baixas temperaturas no inverno, os termômetros marcaram -4,5ºC durante a madrugada.

Pra quem Ama frio e neve, venha pra Santa Catarina, aqui tá nevando em várias cidades.#Repost @santacatarinaemfoco

Nevou em Urubici ❄️⛄️😍 pic.twitter.com/fLVGRt8tNA — Mari🦋Silva🌿🌻🌺🇺🇸🇧🇷 (@Mari90389161) June 28, 2021

Bom dia pra quem gosta de frio❄☃️



Moradores e turistas animados com a 1ª neve de 2021 em Urupema. ⛄️⛄️



E você, já viu a neve pessoalmente? pic.twitter.com/sV8DTqdFKD — Mari🦋Silva🌿🌻🌺🇺🇸🇧🇷 (@Mari90389161) June 29, 2021

Neve na serra de Santa Catarina ❄❄❄❄❄❄❄ pic.twitter.com/5xIyzzH2jH — Junior Silva 《珠诺》 (@_juniors77) June 28, 2021

De acordo com o Inmet, as baixas temperaturas devem permanecer enquanto a gigantesca massa de ar polar atravessa os estados do sul.

Os estados da região sudeste também seguem com baixas temperaturas nos próximos dias. Em São Paulo, a expectativa e de que a temperatura mínima chegue a 4º C até quinta-feira durante a madrugada. O frio deve trazer geadas para as cidades do centro, oeste e sul do estado de São Paulo.