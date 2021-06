Tem Mega-Sena nesta terça-feira com prêmio de R$ 20 milhões

A Mega-Sena começa a Mega-Semana de Férias, com sorteios nesta terça, na quinta-feira e no sábado, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Para esta terça-feira, o apostador que acertar as seis dezenas vai levar para casa um prêmio acumulado de R$ 20 milhões.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas credenciadas ou pelo canal Loterias Caixa, dede que o apostador seja maior de 18 anos. O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

No sorteio do sábado passado, ninguém levou o prêmio principal, mas 57 apostadores acertaram a quina e cada um deles ganhou R$ 28.668,57.

Outras 3.781 apostas fizeram a quadra e cada uma delas ganhou R$ 617,41.

Clique para ver os números sorteados para a Mega-Sena de Sábado.

REGRAS DA MEGA-SENA

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 4,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país. Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Na loteria com os maiores prêmios do Brasil, o apostador escolhe de 6 a 15 dezenas entre 60 números. Vence aquele (ou aqueles) que acertarem os seis números sorteados. Prêmios menores são distribuídos a quem acertar 5 ou 4 números.

Veja os preços das apostas:

seis número – R$ 4,50

sete – R$ 31,50

oito – R$ 126

nove – R$ 378

dez – R$ 945

Onze – R$ 2.079

Doze – R$ 4.158

Treze – R$ 7.722

Quatorze – R$ 13.513,50

Quinze – R$ 22.522,50

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção “Surpresinha”, com números aleatórios. Com a “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.

Lotomania paga R$ 4 milhões nesta terça-feira

Não é só a Mega-Sena que está com prêmio acumulado nesta terça-feira. O apostador que acertar as 20 dezenas sorteadas para a Lotomania vai levar para casa um prêmio de R$ 4 milhões.

No sorteio da semana passada, apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, 4 apostadores acertaram 19 pontos e cada um deles ganhou R$ 67.057,62.

A Lotomania pagou ainda R$ 2.095,55 para 80 apostadores que acertaram somente 18 pontos.

Regras da Lotomania

Na Lotomania, o apostador escolhe até 50 números entre as 100 dezenas disponíveis. Vence quem acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou até mesmo nenhum número. Uma aposta simples custa R$ 2,50.

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção “Surpresinha”, com números aleatórios. Com a “Teimosinha” é possível concorrer com a mesma aposta mais de uma vez – assim, se seus números forem premiados, sua fatia do prêmio é maior.

Um diferencial é a “aposta espelho”, que para apostas de 50 dezenas dá a opção de fazer um segundo jogo com os números que não foram escolhidos na aposta original.

Dupla Sena tem prêmio de R$ 8 milhões

Outra loteria que será sorteada nesta terça-feira e a Dupla Sena, cujo prêmio também está acumulado em R$ 8 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

O último sorteio da Dupla Sena foi no sábado passado, quando mais uma vez nenhuma apostador levou o prêmio principal, mas 38 apostas acertaram a quina no primeiro sorteio e cada um deles ganhou R$ 2.973,17. No segundo sorteio, foram 23 apostas que acertaram os 5 números e eles, também, ganharam R$ 4.420,98 cada um.