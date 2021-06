Prefeitura divulga calendário para grupo dos 40 anos

A Prefeitura de São Paulo confirmou ontem a continuidade do escalonamento da vacinação contra a covid-19 com previsão de vacinar as pessoas de 41 anos a partir da próxima segunda-feira.

De acordo com o novo calendário, a distribuição das doses segue hoje para os que têm 45 e 44 anos. Amanhã e quinta-feira, será a vez dos que têm 43 e 42 anos entrarem na fila. Já os que têm 41 serão imunizados na semana que vem, entre os dias 5 e 7 de julho.

O cronograma do governo do estado prevê que o público com idade entre 40 e 42 anos comece a ser vacinado a partir de amanhã.

A ordem na capital é um pouco diferente porque a prefeitura abandonou o calendário completo da vacinação e está planejando os avanços da campanha de acordo apenas com as doses que têm disponíveis.

A mudança na estratégia foi determinada depois do apagão da semana passada, que provocou o desabastecimento de doses em centenas de postos e que obrigou o município a suspender a vacinação por 24 horas.

Ainda assim, a capital diz que vai cumprir a meta estadual de disponibilizar ao menos uma dose da vacina para todas as pessoas com mais de 18 anos até 15 de setembro.

Coordenadora da campanha de vacinação no estado, Regiane de Paula disse ontem que a escassez da semana passada na capital foi um “ruído pontual” e que não deverá mais se repetir.

A prefeitura, que começou ontem a aplicar as primeiras vacinas da Janssen (de dose única), não registrou grandes problemas de desabastecimento nos postos de imunização.