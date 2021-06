Licenciamento 2021: carros com placa final 3 devem pagar até amanhã

Esta quarta-feira (30) é o último dia para donos de carro com placa final 3, que não anteciparam o pagamento, quitar o licenciamento anual obrigatório.

Neste ano, há duas taxas fixas, para carros usados e para zero km. Os primeiros deverão pagar R$ 98,91, enquanto proprietários de carros novos pagarão R$ 131,80.

O pagamento pode ser feito no caixa de autoatendimento dos bancos ou pelo Internet Banking, para quem prefere evitar o risco de sair de casa. Nos dois casos, basta digitar o número do Renavam do carro e o banco já trará todos os dados de pagamento da central do Detran.SP.

Para licenciar o automóvel, o proprietário deve checar se não há pendências de IPVA ou multas de trânsito. Qualquer imposto atrasado ou multa impossibilita o licenciamento.

A partir desta quinta, o pagamento já será cobrado com multa e juros e o motorista corre o risco de ser parado e ter seu carro apreendido.

O motorista que for pego dirigindo veículo não licenciado corre o risco de ter seu carro rebocado para o pátio do Detran e pegar uma multa de até R$ 293,47, além de sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

LEIA TAMBÉM:

e-CRLV

Ao contrário dos últimos anos, o Detran.SP não envia mais para a casa do contribuinte o documento que comprova o pagamento, o CRLV. Agora, após o terceiro dia do pagamento, o proprietário pode fazer o download diretamente do site do Dentra.SP, do Poupatempo ou do Denatran, e imprimi-lo em papel sulfite. Pode ainda baixar no celular. As duas formas servem como comprovante de quitação do imposto.

Neste ano, por determinação do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), não haverá cobrança de seguro DPVAT.

VEJA CALENDÁRIO DO LICENCIAMENTO 2021