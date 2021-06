Inverno se apresenta e derruba as temperaturas

Já circulando entre nós desde o último dia 21, o inverno vai aumentar a sua carga de frio em todo o estado ao longo desta semana.

A chegada de uma intensa massa de ar polar vai derrubar as temperaturas e provocar até geadas. Na capital, a expectativa é ter algumas das tardes mais frias do ano até aqui.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Os termômetros vão marcar menos de 10ºC em diversas partes do estado. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura mínima na capital, que ontem foi de 14ºC, pode chegar aos 9ºC hoje, cair para 6ºC amanhã e bater os 4ºC na quinta-feira. As máximas até sexta-feira não passam dos 22ºC – com sol tímido e chuva isolada. As geadas podem ocorrer a partir de amanhã em cidades do centro, oeste e sul paulistas.

Nos estados da Região Sul do país, a mais poderosa das frentes frias de 2021 derrubou as temperaturas para abaixo de zero e já fez nevar ontem na serra de Santa Catarina.