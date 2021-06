São Paulo ganha sua primeira ponte toda grafitada

A marginal Pinheiros ganha mais cor com a finalização da primeira ponte totalmente grafitada da cidade de São Paulo. Os trabalhos tiveram início em 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, e terminaram no fim de semana. A iniciativa faz parte do projeto “Graffiti Pela Água”, que busca conscientizar sobre a importância da preservação do recurso hídrico.

A estrutura, localizada na altura da ponte Cidade Universitária, na zona oeste, possui área de 1,2 mil m2 e extensão de 55 m. Ela pertence à Sabesp e é utilizada como adutora que leva água tratada para as regiões da Cidade Universitária, Butantã e Jaguaré, na zona oeste, e à cidade de Osasco, na Grande São Paulo.

A pintura foi realizada por uma equipe de 16 pessoas, lideradas pelo grafiteiro Rodrigo Dias, o Gamão. “Foram mil litros de tinta e 1,5 mil tubos de spray. Fizemos um mosaico para simbolizar a união das pessoas”, disse o artista. “Se nos juntarmos e cuidarmos do nosso meio ambiente, tudo fica mais limpo e mais bonito.”

Além da ponte, outras 30 telas com a temática da água irão percorrer a cidade em uma mostra itinerante.