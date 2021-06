Rico quer viajar e pobre mira roupa nova no pós-pandemia

Desejos. Pesquisa revela prioridades de gastos dos paulistanos para quando as coisas voltarem ao normal. Hábitos do isolamento vão continuar

Nove em cada dez pessoas precisou mudar seus hábitos de consumo por conta da pandemia de covid-19, mostra pesquisa realizada pela FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo) em maio deste ano. Mas as boas notícias de avanço da vacinação na população adulta já dão um gostinho na boca de muita gente sobre o que será possível fazer em breve.

Viagens, shows, festas, cinema ou até mesmo conseguir mais dinheiro para pagar as dívidas. A FecomercioSP ouviu de 400 paulistas quais são seus desejos de consumo para quando a pandemia acabar.

As respostas tiveram grande variação de acordo com a renda dos entrevistados. Entre os mais pobres, com ganho de até um salário mínimo (R$ 1.100), os maiores desejos são roupas e calçados (57%), eletrodomésticos e eletrônicos (43%) e pagar dívidas (43%). Entre quem tem renda de mais de 10 salários mínimos (R$ 11.000), lideram as respostas fazer turismo (45%), investir (36%) e comprar carro (36%), além de também comprar eletroeletrônicos (36%). “Mais do que desejo, as pessoas avaliam a possibilidade que têm. Nem todos vão conseguir viajar, por exemplo”, avalia o assessor econômico da FecomercioSP, Fábio Pina.

A pesquisa da entidade é um termômetro para que os empresários se preparem para os novos hábitos dos consumidores. O levantamento mostra que os paulistas querem continuar com algumas tendências nascidas na pandemia. “Gastar menos” foi a opção recordista, seguida por “compras online” e “compra no bairro”, com taxas importantes. Apenas 25% dos entrevistados disseram não ter interesse em alterar os hábitos.

Pina acredita que os próximos meses serão de recuperação para vários setores, com exceção de eventos, ainda muito atingido pelas questões de distanciamento social. Mas viagens e vestuários, que também aparecem entre os itens mais cortados do orçamento com a pandemia (resposta de 30% e 42% dos entrevistados respectivamente), começam a ver tempos melhores. O economista diz também ver a desaceleração das vendas online. “A experiência com e-commerce ainda é muito positiva. Mas para muitos setores não substitui o presencial. As lojas vão adotar os dois modelos.”