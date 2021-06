Frio chega com tudo em São Paulo nesta terça-feira; veja a previsão

As temperaturas vão cair consideravelmente nesta terça-feira (dia 29) na cidade de São Paulo, segundo previsão meteorológica do Climatempo. Se for sair de casa, já separe o casaco. Para a turma do home office, vale apostar no cobertor.

A máxima não deve passar dos 16ºC, enquanto a mínima atinge os 10ºC.

O dia será de céu nublado com possibilidade de garoa. Há 40% de chances de precipitações, estimadas em 2 mm.

A umidade do ar varia entre 69% e 90%.

Ainda de acordo com a previsão, o sol nasce às 6h49 e se põe às 17h31.