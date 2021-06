Comitê de Blitze flagra cerca de 300 pessoas em festa clandestina na Zona Leste de São Paulo

Atualizada às 15h05

O Comitê de Blitze, do Governo do Estado e da Prefeitura de São Paulo, flagrou cerca de 300 pessoas em uma festa clandestina realizada em uma casa noturna no bairro da Penha, na Zona Leste da Capital, durante a madrugada desta segunda-feira (dia 28).

Agentes da Polícia Civil, Polícia Militar, Procon, Vigilância Sanitária Estadual e órgãos municipais encontraram pessoas desrespeitando as medidas sanitárias, como uso de máscara e distanciamento social. O proprietário foi autuado e encaminhado para delegacia junto com outras duas participantes do evento.

Mais uma festa

Ainda nesta madrugada, uma casa noturna localizada no bairro do Butantã foi interditada por promover aglomeração. No local estavam 344 pessoas sem máscaras e que não cumpriam o distanciamento social.

A casa noturna foi esvaziada e o proprietário, autuado.

Comitê de Blitze

Criado no dia 12 de março, o Comitê de Blitze tem como objetivo reforçar as fiscalizações e o cumprimento das medidas restritivas do Plano São Paulo e evitar a propagação do novo coronavírus.

Qualquer pessoa pode denunciar festas clandestinas e funcionamento irregular de serviços não essenciais pelo telefone 0800-771-354, site ou e-mail [email protected]