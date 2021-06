Cidade de São Paulo inicia vacinação de pessoas de 44 e 45 anos nesta terça-feira; confira novas datas

A cidade de São Paulo começa a imunizar pessoas de 44 e 45 anos contra a covid-19 nesta terça-feira (dia 29). O público é estimado em 241.578 mil moradores da Capital.



Na quarta (dia 30) e quinta-feira (dia 1º), será a vez das faixas etárias de 42 e 43 anos, com o público estimado em 266 mil pessoas.

Já na na sexta-feira (dia 2), haverá uma repescagem do público de 42 a 46 anos. Dessa forma, aqueles que ainda não tiverem se vacinado, podem procurar qualquer uma das 468 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município.



No sábado (dia 3), as 82 UBSs/AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais) Integradas irão aplicar exclusivamente a segunda dose.



De segunda (dia 5) a quarta-feira (dia 7) da próxima semana, a Capital abrirá a vacinação para a população de 41 anos, estimada em 132 mil pessoas.

O que levar

O cidadão deve apresentar no ato da vacinação um comprovante de residência na Capital e documentos pessoais, preferencialmente CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).



O comprovante de endereço no município de São Paulo pode ser apresentado de forma física ou digital. Se não houver no próprio nome do munícipe, serão aceitos comprovantes em nome do cônjuge, companheiro, pais e filhos, desde que apresentado também um documento que comprove o parentesco ou estado civil.



Para agilizar o atendimento, o cidadão pode preencher o pré-cadastro no site Vacina Já.

Clique aqui para saber onde se vacinar.