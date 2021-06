Precisando renovar a CNH na pandemia? Saiba como

A renovação simplificada da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) está sendo feita de forma online durante a pandemia.

O motorista deve acessar o portal do Poupatempo ou o aplicativo Poupatempo Digital, realizar seu cadastro – caso ainda não tenha -, acessar o menu “Serviços” e escolher a opção desejada.

O processo de renovação também pode ser feito no site do Detran e no app Detran.SP.

O prazo para emissão da CNH é de até sete dias úteis, e a entrega em domicílio, via Correios, também pode levar até sete dias úteis. Já o documento digital pode ser acessado antes do prazo pelo app Carteira Digital de Trânsito. Para isso, basta inserir o código de segurança da CNH, que pode ser consultado no aplicativo do Poupatempo.

O preço da emissão do documento no Estado de São Paulo é de R$ 96. O mesmo valor também é cobrado para o exame médico. Já o envio pelos Correios possui uma taxa de R$ 11.

A renovação simplificada da CNH, para documentos que não possuam restrições, como suspensão e cassação, deve ser feita de forma digital, sendo necessário o deslocamento apenas para o exame médico, na clínica indicada pelo sistema, durante a solicitação online.

Opção presencial

Caso o cidadão tenha alguma pendência que o impossibilite de concluir o processo pela internet, ele precisa agendar data e horário em um dos postos do Poupatempo. O agendamento também deve ser feito pelo portal ou app oficiais.

E atenção: a renovação de CNH neste momento é opcional para motoristas que estejam com o documento vencido a partir de março de 2020. Isso porque os prazos foram prorrogados, ainda sem data definida, devido à pandemia.