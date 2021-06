Conheça o cãozinho Uzzi, novo integrante da Polícia Militar de São Paulo

O canil do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), responsável pelo policiamento na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, conta com um novo integrante: o cão policial Uzzi.

O animal substitui Max, que se aposentou após oito anos de serviço junto à unidade especializada da Polícia Militar.

Uzzi chegou com 49 dias de vida e, após cumprir toda sua rotina de filhote será designado para o treinamento com um policial militar do batalhão.

Polícia Militar/Divulgação

Após o período de quarentena, que se estende até o dia 30 de junho, ele começará o ciclo de treinamento. Algumas tarefas menores, como apresentação de locais e pessoas, já são manejadas desde que ele chegou. Depois, são aperfeiçoadas as qualidades do cão com exercícios de ambientação, socialização, estimulação da sequência predatória.

Também são aplicadas atividades de busca visual e olfativa, apresentação de ambientes internos e externos de busca e, por último, a apresentação dos odores de busca.

A seleção

Os cães são utilizados como uma ferramenta de menor potencial ofensivo, em ocorrências em que o policial precisa usar a força física, e no apoio em ocorrências que o agente não conseguiria localizar entorpecentes ou explosivos a olho nu.

Os cinotécnicos da instituição, juntamente com o setor de enfermaria veterinária, observam constantemente os canis voltados a cães de trabalho e realizam visitas técnicas para avaliar as condições e o bem-estar dos filhotes.

Após selecionar os canis que realizam o melhor aprimoramento genético, os especialistas entram contato para verificar, entre as ninhadas, se algum cão possui o comportamento ideal. Foi o caso do Uzzi, que após alguns testes se mostrou ser um cão promissor.