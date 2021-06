Etecs: vagas em cursos técnicos na área de saúde são as mais disputadas

As vagas para cursos técnicos da área de saúde estão entre as mais disputadas no Vestibulinho das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) para o segundo semestre de 2021.

Enfermagem lidera em oito unidades do CPS (Centro Paula Souza) em diferentes regiões do Estado. Na Etec de Suzano, 1.071 inscritos vão disputar as 40 vagas, representando 26,78 candidatos por vaga.

Outro destaque da área é o curso técnico de Farmácia da Etec de Cidade Tiradentes, que alcançou 11,93 candidatos por vaga.

Para o coordenador do Ensino Médio e Técnico, Almério Melquíades Araújo, o processo seletivo para o próximo semestre aponta duas tendências: a consolidação da procura pela formação técnica na área de saúde e o aumento do interesse pelos cursos online.

Administração

O curso técnico de Administração também é bastante concorrido no processo seletivo. Na Etec de Guarulhos, 476 inscritos vão disputar as 40 vagas oferecidas, o que representa 11,90 candidatos por vaga. A mesma habilitação ganha destaque na modalidade online, com 9,42 candidatos por vaga.

O ranking com os maiores índices de candidatos por vaga dos cursos presenciais e online pode ser conferido pelo site.