Campanha de Imunização contra gripe acaba em 9 de julho

Iniciada em abril deste ano, a campanha para imunizar a população da cidade de São Paulo com a vacina da Influenza (gripe) deve ser encerrada no próximo dia 9, de acordo com a prefeitura de São Paulo. A estimativa é de que 4,7 milhões de pessoas sejam vacinadas.

Além de reduzir as complicações causadas pelo vírus influenza, a vacina da gripe ajuda também os profissionais da saúde no diagnóstico da covid-19 e outras doenças respiratórias que tem um quadro muito parecido com a gripe.

A Secretaria Municipal da Saúde esclarece que, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, a vacina não causa gripe, uma vez que não tem vírus ativos. Ela faz com que o organismo produza anticorpos contra o vírus. Entre seus efeitos colaterais estão dor no braço inchaço e febre leve.

Quem pode se vacinar?

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade;

Gestantes e puérperas (mulheres que deram à luz até 45 dias);

Povos indígenas;

Trabalhadores da saúde;

Profissionais da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET);

Idosos com 60 anos e mais;

Professores das escolas públicas e privadas;

Pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;

Pessoas com deficiência permanente;

Trabalhadores das forças de segurança e salvamento e forças armadas;

Caminhoneiros;

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso;

Trabalhadores portuários;

Funcionários do sistema prisional;

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;

População privada de liberdade.

ONDE SE VACINAR

Para saber a relação de postos onde está sendo aplicada a vacina da gripe na cidade de São Paulo, clique aqui.