7 coisas que te fazem ser cringe, segundo a geração Z

A gíria “cringe” tomou conta da internet nos últimos dias. Você já deve ter se deparado com a palavra em alguma rede social. Xi, nem ouviu falar? Cuidado: talvez isso revele a sua idade.

Para os integrantes da geração Z, jovens nascidos entre o final dos anos 1990 e os anos 2010, cringe é um termo usado para classificar pessoas ou coisas como bregas, vergonhosas, ou seja, aquele verdadeiro mico.

O adjetivo ganhou as redes após a criadora de conteúdo Carol Tchulim desafiar os “xovens” a dizer quais atitudes e gostos da geração Y (a galera dos anos 80 até meados de 90, também chamada de millennials) são, em sua opinião, cringe. Pronto, teve início um duelo geracional (que tem rendido até agora muitas risadas, diga-se de passagem).

Confira sete coisas que fazem alguém ser cringe, segundo a geração Z:

1- Tomar café da manhã

Aparentemente a refeição está fora de moda (oi?). Fica o questionamento: para que se alimentar, não é mesmo?

Pixabay/Divulgação

2 – Tomar café

“Café é coisa de gente cansada que precisa arranjar disposição”, diriam alguns. Errado eles não estão.

Pixabay/Divulgação

3 – Usar calça skinny e sapatilha de bico redondo

A polêmica em torno do modelo de calça de boca justa foi tão grande que a peça do vestuário feminino chegou a figurar, sozinha, no trending topic do Twitter. O formato do calçado também ofendeu algumas jovens mulheres.

Pixabay/Divulgação

4 – Falar sobre boletos e litrão

Ah, como era bom não ter conta para pagar, não é mesmo? Geração Z, não se preocupe, sua hora também vai chegar. Sobre o litrão, uma coisa leva a outra: a necessidade de honrar as dívidas no final do mês obriga o cidadão a economizar nos drinks.

Foto: Marcello Casal Jr.

5 – Amar Harry Potter

O bruxinho e seus amigos de Hogwarts definitivamente não têm vez para essa geração (tadinhos, que mal fizeram eles?).

Divulgação/Warner Bros.

6 – Falar sobre Friends

Para a geração Z tanto faz se Ross e Rachel deram um tempo. O que interessa é que você nem levante a polêmica, por gentileza.

7 – Usar emoji “chorrindo” e pontuação na internet

Não tem nada mais cringe para a geração Z do que mandar aquela carinha “chorando de tanto rir” no “zap”. Exclamação, interrogação, ponto e vírgula… qual o sentido disso?!?!?!?!?!?!?!?!