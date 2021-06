Protegidos pela PF, irmãos Miranda depõem na CPI

O mais esperado depoimento da CPI da Covid-19 está marcado para hoje. Os irmãos Miranda, que acusam o presidente Jair Bolsonaro de saber da suspeita de corrupção no contrato de compra da vacina Covaxin, vão comparecer ao Senado para prestar esclarecimentos sobre as possíveis irregularidades que comprometem o governo federal.

Ontem, o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), pediu segurança da Polícia Federal para fazer a proteção do servidor do Ministério da Saúde Luís Ricardo Miranda. A medida já havia sido solicitada para o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) na quarta-feira. De acordo com Aziz, os dois já relataram ameaças após tornarem pública a denúncia que será investigada.

Os irmãos afirmam ter provas das supostas irregularidades no contrato de aquisição do imunizante indiano, produzido pelo laboratório Bharat Biotec, e negociado no Brasil pela empresa Precisa Medicamentos. O acordo de R$ 1,6 bilhão na compra de 20 milhões de doses, com cada unidade por US$ 15, já é investigado pelo MPF (Ministério Público Federal) e se tornou o principal alvo da CPI da Covid-19.

Na visão de Omar Aziz e do relator do colegiado, Renan Calheiros (MDB-AL), o pronunciamento de quarta-feira do ministro-chefe da Secretária-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, soou como ameaça aos dois depoentes de hoje.

Na abertura da sessão de ontem, Calheiros afirmou que Onyx será convocado pela CPI da Covid-19 por conta do episódio. “Eu gostaria de expressar a minha mais completa repugnância pela bravata do Secretário-Geral da Presidência da República, um estafeta crítico, que fez uma despudorada coação de duas testemunhas e, consequentemente, desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Ele comete um crime, porque é um caso clássico de coação de testemunha e de dificuldade ao avanço da investigação”, disse.

Calheiros também chegou a sugerir a prisão de Onyx futuramente. “Nós vamos convocá-lo imediatamente, e se ele reincidir, nós vamos requisitar a prisão dele.”

Cancelamento

Informações do jornal Folha de S.Paulo mostram que o Ministério da Saúde estuda cancelar o contrato para a compra da vacina Covaxin. Apesar do acordo fechado, o governo federal ainda não recebeu doses e não efetuou o pagamento, que foi barrado por conta das supostas irregularidades. Além disso, a Anvisa (Agência Nacional de Vigiância Sanitária) não liberou o uso emergencial do imunizante indiano.