Polícia Civil prende em flagrante autor de estupro em São Paulo

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (dia 24) um homem de 48 anos pelo crime de estupro contra uma mulher de 43. O caso aconteceu na Zona Sul da cidade de São Paulo e o autor foi capturado na mesma região.

Logo no início da manhã, a vítima estava a caminho do ponto de ônibus quando foi surpreendida pelo criminoso, que a colocou dentro de um carro e a violentou, sob ameaça de uma arma de fogo.

Em seguida, a mulher foi colocada deitada no banco da frente e o autor do estupro seguiu pela Avenida Atlântica, até que parou e abriu a porta. Neste momento, um motociclista colidiu com o carro estacionado, caiu e sofreu lesões. O suspeito abandonou o veículo e fugiu para uma mata.

A vítima, então, procurou ajuda no 102º Distrito Policial (Socorro) e descreveu as características do acusado.

O autor do crime foi encontrado escondido em um matagal próximo à represa Guarapiranga. O suspeito tentou resistir à prisão, mas foi capturado e conduzido à delegacia, onde foi reconhecido pela vítima.