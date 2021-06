Lotofácil desta quinta-feira sai para 2 apostadores

Dois apostadores, um da cidade do Rio de Janeiro e outro de Teresina, no Piauí, dividiram o prêmio da Lotofácil desta quinta-feira, de acordo com a Caixa Econômica Federal, e cada um deles levou para casa um prêmio de R$ 567.662,48.

Outros 313 apostadores acertaram 14 das 15 dezenas sorteadas e também foram premiados com R$ 1.086,49 cada um.

A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 8.078 apostas que acertaram apenas 13 números no sorteio do concurso 2264.

Clique aqui para ver os números sorteados da Lotofácil desta quinta-feira.

Para esta sexta-feira (25), a loteria volta a sortear seu prêmio básico de R$ 1,5 milhão, de acordo com dados da Caixa.

O sorteio é realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa,no Terminal Rodoviário de São Paulo.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas credenciadas ou pelo canal eletrônico Loterias Caixa, desde que o apostador seja maior de 18 anos.

Regras da Lotofácil

O apostador da Lotofácil marca entre 15 e 18 números, dentre os 25 disponíveis, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível escolher números aleatórios selecionando a opção “Surpresinha” ou concorrer com a mesma aposta por mais concursos com a “Teimosinha”.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas de todo país. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 2,50.

Quina de São João corre amanhã

Apostadores que pretendem tentar a sorte na Quina de São João devem correr. As apostas encerram neste sábado, dia 26, e o sorteio de um dos maiores prêmios do ano, estimado em R$ 190 milhões, será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa.

O preço da aposta para concorrer ao sorteio milionário da Quina de São João é o mesmo que qualquer aposta da Quina, R$ 2. As casas lotéricas estarão recebendo apostas até 19h deste sábado.

Ao contrário das demais loterias, o prêmio da Quina de São João não acumula. Se nenhum apostador acertar as cinco dezenas, o prêmio vai para quem acertar a quadra, e assim por diante.

Regras da Quina

Para concorrer na Quina, o apostador deve preencher o volante com 5 números entre os 80 possíveis. O prêmio principal é pago para quem acertar as 5 dezenas sorteadas, mas ganha também quem acertar 4, 3 e 2 dezenas.

O jogador pode ainda optar por aumentar o número de dezenas no preenchimento do volante, até 15, mas o preço da aposta sobe para R$ 6.006,00.