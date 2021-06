Está com IPVA atrasado? Atenção, governo começou a notificar devedores

Mais de um milhão de devedores do IPVA 2021 do estado de São Paulo devem ser notificados pela Secretaria da Fazenda para quitarem o imposto atrasado. De acordo com cálculos do governo, os atrasados totalizam R$ 1,1 bilhão.

Mas é preciso ficar atento, porque neste ano a notificação será exclusivamente feita pelo Diário Oficial do Estado, com identificação do proprietário, valor do imposto e a multa e juros correspondentes.

Isso quer dizer que não haverá mais remessa de carta entregue na casa do contribuinte para alertá-lo sobre possível execução judicial. E quem não quitar o débito ou apresentar defesa no prazo determinado terá seu nome incluído na dívida ativa do município e no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN Estadual) para início de processo de execução judicial.

Para quitar o débito, basta dirigir-se a uma agência bancária credenciada ou também pelo Internet Banking e informando o número do Renavam e o ano do débito do imposto.

O governo do estado de São Paulo pretende efetuar outras notificações entre os meses de julho a setembro. Para saber como estão suas pendências do IPVA, basta acessar o site da Secretaria da Fazenda em portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/ipva.