Dezenas de pessoas continuam desaparecidas em desabamento de prédio em Miami

Quase 100 pessoas ainda estão desaparecidas no desabamento do prédio que ocorreu na madrugada desta quinta-feira em Miami, nos Estados Unidos, deixando uma pessoa morta.

Equipes de resgate e bombeiros com cães farejadores e drones continuam vasculhando toneladas de escombros em busca de sobreviventes.

De acordo com o diretor da polícia de Miami-Dade, Freddy Ramirez, 99 pessoas estão desaparecidas e outras 53, que supostamente moravam no prédio, foram encontradas.

O prédio foi construído em 1981 faz parte de um condomínio com três torres localizadas na Baía de Biscayne e, segundo autoridades locais, passava por um processo de avaliação e necessitava de reformas.

Moradores disseram que ouviram um forte estrondo, como um trovão, que se prolongou por cerca de trinta segundos e depois subiu uma enorme nuvem de poeira.

O prefeito de Surfside, Charles Burkett, disse que a parte de trás do prédio, onde ficam as varandas voltadas para praia, caiu com um efeito cascata, com um andar desabando sobre o outro, derrubando pelo menos um terço do prédio. “É difícil imaginar como isso pode ter acontecido”, disse o prefeito. “Prédios não caem simplesmente.”

As imagens de ontem veiculas pelas TV e pela internet mostram o estado em que ficou o prédio e as equipes de salvamento retirando um menino dos destroços.

O número total de vítimas ainda é desconhecido, assim como as causas do acidente.

A polícia de Miami assumiu as investigações para tentar determinar as causas do acidente.