Colônia: Série faz versão ficcional de obra de Daniela Arbex

Em 2013, a jornalista mineira Daniela Arbex exumou um passado recente da história nacional no livro “Holocausto Brasileiro”, que contou, entre outros horrores, como 60 mil pessoas morreram, vítimas de maus tratos, nas dependências do maior hospício do Brasil, o Hospital Colônia, em Barbacena, fundado em 1903. A partir de hoje, o Canal Brasil coloca no ar uma versão ficcional dessa história chocante, a série em dez episódios “Colônia”.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O diretor e criador André Ristum (“Meu País”) usou como base a reportagem de Daniela e criou, com os roteiristas Marco Dutra e Rita Gloria Curvo, personagens fictícios com histórias reais que ela coletou. Por muitas décadas, o local foi um depositário de pessoas “indesejáveis” socialmente – a ponto de 80% dos internos não terem realmente diagnóstico de doença psiquiátrica.

“Eram mulheres muito jovens que não eram mais virgens ou que tinham visões mais independentes para seus futuros, prostitutas, inimigos políticos de gente poderosa, homossexuais, empregadas domésticas que engravidavam dos patrões”, lembra Ristum.

As primeiras denúncias começaram nos anos 1960, auge da lotação do local, com mais de 5 mil pacientes, incluindo crianças, recordes de mortes diárias e vendas de corpos para universidades de medicina.

As imagens que correram o Brasil e que ilustram “Holocausto”, com pessoas esqueléticas, nuas, cobertas por moscas, bebendo água diretamente do esgoto, foram feitas nessa época pelo fotógrafo Luiz Alfredo para reportagem da revista “O Cruzeiro” assinada pelo repórter José Franco em 1961.

Essas imagens, assim como o documentário “Em Nome da Razão” (1979), que Helvécio Ratton filmou dentro do manicômio, acabou por ser referência para a produção, rodada em preto e branco. “Eu falo que eu só conseguia enxergar ‘Colônia’ em preto e branco e acho que vem muito daí, das fotos do Luiz Alfredo”, diz Ristum.

“Elas e o documentário do Helvécio são fontes primárias de influência porque, apesar de essas denúncias começarem com o Luiz ali na década de 1960, a gente só vai ter uma mudança de fato com o começo da luta antimanicomial em meados dos anos 1980”, completa o diretor.

A série

O “trem de doido”, que Guimarães Rosa descreve em um dos contos de “Primeiras Estórias” chega à Barbacena da série em 1971, carregando a jovem Elisa (Fernanda Marques), filha de fazendeiro do interior de São Paulo, a protagonista da história.

Grávida do namorado, se recusa a um casamento arranjado e é colocada à força no vagão. Não sabe onde está e por que aquelas pessoas estão tão sujas, sem roupa e deitadas em camas de capim naquela temperatura tão baixa (invernos rigorosos na Serra da Mantiqueira podem alcançar temperaturas perto de 00C).

É obrigada a entrar em uma fila, se despir e, junto de outras mulheres, tomar um banho de mangueira e tentar se dar por satisfeita, já que vai ser a única higiene completa daquele mês. Ao passar pela consulta médica, descobre que foi atestada como esquizofrênica por um dentista e não pode mais sair de lá.

As filmagens foram feitas em junho de 2019, em São Paulo, em esquema colaborativo, em que o elenco ficou responsável pelo próprio figurino e maquiagem. E a preparação também envolveu fazer os “colchões” de capim semelhantes aos que os pacientes dormiam na realidade.

E hoje?

A estrutura física do hospital existe até hoje na cidade, sob o nome de Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. A reestruturação foi iniciada na década de 1980 para reintegrar os pacientes ao convívio social, com centros de convivência e módulos residenciais.

O espaço também abriga o Museu da Loucura, com equipamentos médicos, objetos e roupas que os pacientes usavam. Esse material foi base de pesquisa para a equipe de Ristum que não nega ter “fantasiado” filmar na locação, algo que foi descartado em respeito a pacientes antigos que ainda estão por lá.

“Fomos muito bem recebidos pela direção. Vimos as instalações e chegamos a conhecer internos que viveram aquela época e continuam lá, claro que em uma configuração muito diferente. Conversando com a direção do hospital psiquiátrico, a gente acabou descartando a possibilidade de filmar no local. Seria algo que poderia remeter a esse passado horroroso para eles.”

Personagens inventados, histórias tão reais

Dona Wanda

(Rejane Faria)

Uma das internas mais antigas, foi levada ao manicômio grávida de seu patrão e teve seu filho levado após o parto. É uma figura materna para todos.

Raimundo

(Bukassa Kabengele)

Alcoólatra, é manipulado pelos funcionários, que às vezes lhe dão bebidas. É um dos principais alvos dos tratamentos de choque.

Gilberto

(Arlindo Lopes)

Homossexual, chegou ao Colônia junto de Elisa, enviado pela mãe para “se curar”. É afetuoso e muito próximo dela.

Valeska

(Andréia Horta)

Prostituta, foi internada há seis anos pelo prefeito da cidade onde morava, um de seus amantes. Mesmo assim, ele continua fazendo visitas íntimas, na promessa de levá-la para casa.

Laura

(Naruna Costa)

Uma das enfermeiras, tenta ser firme com os internos, mas sabe que há algo de muito errado naquela estrutura.

Juraci

(Augusto Madeira) Funcionário do hospital, faz o que a direção manda. Persegue Elisa.