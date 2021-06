Capital registra nova falta de doses após apagão

Os paulistanos que foram aos postos ontem em busca da vacina contra a covid-19 voltaram a sofrer com a escassez de doses que já havia sido registrada no início da semana e que provocou a suspensão temporária da campanha na terça-feira.

Seguindo o escalonamento entre a população adulta, a Prefeitura de São Paulo começou nesta quinta a vacinar as pessoas com 48 anos, mas muita gente se frustrou.

As doses começaram a faltar logo nas primeiras horas, diante da alta procura. Em algumas unidades, a vacina acabou em um hora.

Segundo a plataforma

De Olho na Fila, 24 postos estavam sem nenhum imunizante por volta das 10 horas e aguardavam a chegada de novos carregamentos.

Na hora do almoço, o desabastecimento já atingia 90 unidades e saltou para 128 no começo da tarde – o que representa um em cada quatro dos 520 postos fixos e volantes listados pelo site. As zonas sul e leste foram as mais afetadas da cidade.

No fim da tarde, o número de unidades que aguardavam reabastecimento havia caído para menos de 20 – mas outras seis unidades já haviam encerrado o expediente da vacinação mais cedo.

O secretário da Saúde Edson Aparecido afirmou que o desabastecimento foi pontual, pois a cidade abriu os trabalhos com 80 mil doses disponíveis e recebeu outras 120 mil ao longo do dia, que foram sendo entregues gradativamente nas unidades.

“Estamos discutindo com a secretaria estadual da Saúde o envio de mais doses. Nesta sexta devemos ter a imunização das pessoas com 47 anos e no sábado faremos a repescagem [para quem tem 47, 48 e 49 anos]. Esse é o planejamento. A depender da quantidade de doses que recebermos, faremos a programação da semana que vem”, disse à Rádio Bandeirantes.

Capital terá distribuição por toda São Paulo

Vacina fabricada pelo grupo Johnson & Johnson, a Janssen, que faz a imunização completa com dose única, deverá chegar na capital amanhã e será distribuída entre todos os postos. A quantidade não foi informada.

A prefeitura cogitou utilizar o imunizante de forma estratégica, em um grupo específico de pessoas, mas desistiu da ideia em função do atraso na entrega. “Agora vamos aplicar em toda a população”, disse Aparecido.

O secretário voltou a pedir ontem que as pessoas evitem escolher a vacina pelo fabricante e aceitem a dose que estiver disponível.

“Estamos com falta enorme de vacinas no país e não é momento de fazer escolhas. Essa preferência se dá muito mais no centro expandido, onde tem gente que faz questão de escolher vacina. Na periferia, as pessoas só querem se proteger.”