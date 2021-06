Apostou na Super Sete?Veja números sorteados nesta sexta-feira

A Super Sete desta sexta-feira (25) está com seu prêmio acumulado por mais de 20 sorteios consecutivos e deve pagar ao apostar que acertar as sete dezenas sorteadas um prêmio de R$ 3,2 milhões.

Os números sorteados para a Super sete nesta sexta-feira são:

0, 1, 8, 1, 6, 4, 0

No sorteio da última quarta-feira, mais uma vez nenhum apostador levou o prêmio principal, mas três deles acertaram seis dezenas e cada um ganhou R$ 14.522,86. Outros 53 acertaram a quina e cada um levou pra casa R$ 1.174,35.

LEIA TAMBÉM:

Quina de São João corre amanhã

Apostadores que pretendem tentar a sorte na Quina de São João devem correr. As apostas encerram neste sábado, dia 26, e o sorteio de um dos maiores prêmios do ano, estimado em R$ 190 milhões, será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa.

O preço da aposta para concorrer ao sorteio milionário da Quina de São João é o mesmo que qualquer aposta da Quina, R$ 2. As casas lotéricas estarão recebendo apostas até 19h deste sábado.

Ao contrário das demais loterias, o prêmio da Quina de São João não acumula. Se nenhum apostador acertar as cinco dezenas, o prêmio vai para quem acertar a quadra, e assim por diante.

Regras da Quina

Para concorrer na Quina, o apostador deve preencher o volante com 5 números entre os 80 possíveis. O prêmio principal é pago para quem acertar as 5 dezenas sorteadas, mas ganha também quem acertar 4, 3 e 2 dezenas.