Em uma cidade que cresce desordenadamente, a mais paulistana das avenidas nasceu planejada em 1891, acompanhando a expansão da cidade para além da região central. Em 1909, ela foi a primeira via da cidade a receber asfalto e, desde então, não parou de se reinventar, acompanhando o crescimento da cidade.

O seu ecletismo vai muito além do MASP, que está lá desde 1968 e é por isso que hoje vamos fazer um passeio pelos seus 3 km, repleto de atrações.

Vamos começar a visita quase pelo fim (o final mesmo é na Av. Angélica), na Passagem Literária da Consolação. Na década de 70, a prefeitura decidiu construir túneis para circulação dos pedestres na Paulista e o único que foi criado foi essa passagem, que permite cruzar a Consolação por baixo e ainda aproveitar o sebo da Via Libris.

• Instituto Moreira Salles chegou em 2017 para divulgar a música, fotografia, cinema e arte. Conta ainda com biblioteca e o restaurante Balaio IMS.

• Conjunto Nacional: prédio que mistura vários usos em um só ambiente, como serviços, lazer, compras e residências.

• Parque Trianon: um parque urbano super agradável, verdadeiro respiro na selva de pedra.

• MASP: Museu de Arte de SP, dispensa apresentações, pois é um clássico, tanto pelas obras de arte que abriga quanto pela arquitetura icônica de Lina Bo Bardi.

• Mirante 9 de Julho ou Mira Mirante: logo atrás do MASP, esse Mirante tem uma ótima vista para a Avenida 9 de Julho e oferece café, chá, drinks e petiscos. Em tempos normais tem até cinema lá nas escadarias e música ao vivo.

• Zel Café e Instituto de Física: Na Praça Pamplona,fica em um dos casarões mais antigos da cidade de SP. Serve brunch ou almoço em um ambiente muito agradável e ainda conta com livraria.

• Centro Cultural FIESP: sempre tem alguma exposição legal lá, além de sediar uma livraria e um teatro.

• Itaú Cultural: oferece exposições tanto permanentes quanto temporárias, além de diversas atividades.

• Sesc Av. Paulista + Mirante: centro de cultural e lazer, cada andar tem uma surpresa. Abriga um mirante no último andar, com vista de toda a Avenida.

• Casa das Rosas: casarão de estilo clássico, oferece opções culturais, mais focadas na literatura e na poesia. Você pode tomar um café nos jardins, no Caffe Ristoro.

• Japan House: prédio arquitetônico moderno, cuja fachada é feita com hinoki (cipreste japonês), com mais de 70 anos de idade, e painéis em malha coberta com washi, papel japonês artesanal. Abriga várias exposições.