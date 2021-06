Grupo CCR abre 1.650 vagas; veja as oportunidades disponíveis

Uma boa notícia para quem está em busca de emprego: o Grupo CCR abriu nada menos do que 1.650 vagas em regime CLT para as zonas Oeste, Centro e Sul de São Paulo, para a CCR Mobilidade.

São 600 vagas para agente de atendimento e segurança. Para concorrer à posição é necessário ter Ensino Médio completo, boa comunicação e experiência com atendimento ao cliente, disponibilidade para trabalhar em turnos e aprovação no TAF (Teste de Aptidão Física), que será realizado pela companhia.

Outras 230 vagas são destinadas para operador de trem. A empresa pede Ensino Médio completo e disponibilidade de horários.

A maior oferta de vagas é para agente de atendimento de manutenção. São 820 posições que exigem CNH categoria B, conhecimento de Pacote Office de básico a intermediário, mínimo de seis meses de experiência e curso técnico completo em uma das seguintes áreas: Manutenção Geral, Técnico em Elétrica, Mecânica, Eletromecânica, Eletrotécnica, Mecatrônica, Automação Industrial, Refrigeração, construção civil ou correlatas.

Todas as vagas oferecem programa de remuneração variável; assistência médica e odontológica; seguro de vida; vale refeição ou alimentação; previdência privada; licença maternidade de seis meses e paternidade 20 dias; gympass, dia de folga no aniversário e política de flexibilidade no ambiente de trabalho.

Se interessou? A inscrição pode ser feita pelo site.

Mais vagas

One7

A One7 está com seis vagas em regime híbrido (presencial e remoto). Entre as oportunidades, há seis posições para Tatuí (São Paulo) e uma para Goiás.

A empresa procura analista de crédito, arquiteto de software, assistente de gestão de risco de crédito, data analyst, gerente de negócios e software developer.

Inscrições devem ser feitas pelo site.

UnitedHealth Group

O UnitedHealth Group está com 23 vagas de estágio abertas para alunos que estão cursando até o quinto ano da graduação.

O grupo busca profissionais de São Paulo (para atuar em Talent Acquisition, Analytics, Farmácia, Financeiro, Administrativo e Jurídico), Rio de Janeiro (Farmácia, Relações Institucionais/Ciências Políticas, Qualidade e Jurídico) e Fortaleza (Farmácia).

A empresa oferece assistência médica, assistência odontológica, vale-refeição, gympass e jornada de desenvolvimento.

As inscrições estão abertas até o dia 2 de julho pelo link.

Elleve

A Elleve está com oito vagas para desenvolvedor back-end, desenvolvedor front-end, estagiário para área administrativa e marketing e atendimento ao cliente.

As vagas para tecnologia podem ser remotas e as demais são presenciais (local de trabalho é São Paulo). A contratação pode ser CLT ou PJ.

Para envio de currículo, envie e-mail para [email protected]

Dicas para um bom currículo

Yanalya/Freepik/Divulgação

Um bom currículo abre portas. É ele quem, em um primeiro momento, diferencia um candidato dos demais. Por essa razão, é preciso caprichar em sua elaboração, destacando pontos estratégicos.

Confira abaixo dicas de quais informações não esquecer de incluir para chamar a atenção dos recrutadores e garantir uma primeira entrevista:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.