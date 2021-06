‘Fazia um personagem para ser aceito’: gays relatam desafios no mercado de trabalho, enquanto empresas caminham para colocar diversidade em prática

Nesta segunda-feira (dia 28) se comemora o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Expressar esse sentimento muitas vezes não é fácil, principalmente no mercado de trabalho. Para o gerente de projetos Bruno Ricci, de 35 anos, se assumir como homem gay levou tempo. Por anos, ele precisou fingir ser quem não era para se sentir parte de empresas heteronormativas, ou seja, que enxergam a heterossexualidade como a norma.

“Comecei minha carreira em companhias de desenvolvimento de sistemas, área ocupada majoritariamente por homens. As conversas que rolavam iam desde futebol até comentários como ‘aquela mina é gostosa’. Eu me sentia tenso e fazia um personagem para ser aceito. Precisava estar alinhado àquele padrão, vender uma imagem. Assumir minha orientação sexual não era uma opção naquele momento”, lembra.

Ricci passou por diversas situações constrangedores e chegou a ser vítima de “piadas” homofóbicas enquanto cursava seu MBA. Durante apresentações, escutava frases como “olha o jeitinho dele”. “Eu ficava super envergonhado. Não é o tipo de atitude que você espera de pessoas que em breve se tornarão executivos.”

De cinco anos para cá, porém, o gerente mergulhou em um processo de aceitação e entendeu que sua orientação sexual não interferia em seu trabalho nem impactava o seu grau de conhecimento. Na época em que se assumiu para o mundo corporativo, Ricci trabalhava em uma empresa predominantemente feminina, o que, segundo ele, ajudou. “Estava vivendo um momento bom, com um namoro estável. Quando alguém me perguntava algo sobre a minha vida pessoal, eu simplesmente contava. Foi natural.”

Ricci levou para outras empresas a confiança conquistada e hoje vê os ganhos da atitude em sua carreira. “Me sinto totalmente livre e consigo estar feliz desenvolvendo o meu trabalho. O fato de eu me sentir confortável interferiu, inclusive, na melhora da minha performance. Antes eu era muito retraído, o que atrapalhava o meu networking. Posso dizer que meu novo posicionamento propiciou, sem dúvida, meu desenvolvimento profissional”, garante.

Papel das empresas

Pixabay/Divulgação

“Sair do armário” para o mercado de trabalho exige não apenas coragem – o que já não é pouca coisa -, mas também um ambiente favorável. Homossexual, Nicolas Franco, líder de Pessoas & Organização da farmacêutica Novartis, afirma que uma empresa diversa e acolhedora conta com alguns pilares, que se baseiam em cultura e treinamento.

“Os gestores precisam estar preocupados em construir com base nas diferenças. Quanto maior for a diversidade interna, maior será o reflexo no mercado. Além disso, o compromisso em criar um ambiente psicologicamente seguro é essencial. As lideranças necessitam ainda dedicar tempo discutindo o tema e, por fim, os funcionários devem ter canais para denunciar quando algo não está certo”, elenca.

Franco acredita que sua própria figura dentro da organização é, por si só, uma garantia de que os colaboradores que integram a comunidade LGBTQIA+ se encontram em um local acolhedor. “A representatividade é importante. Lá atrás, no início da minha carreira, via que os líderes eram sempre heterossexuais, brancos, com suas famílias perfeitas. Isso me fazia duvidar de que um dia eu poderia ocupar um cargo mais alto. Quando se traz alguém que está fora desse estereótipo, a mensagem que a companhia transmite é que as pessoas serão valorizadas independentemente da sua identidade de gênero, orientação sexual ou cor da pele”, aponta.

Assim como Ricci, Franco também já passou por poucas e boas nas empresas em que trabalhou. “Participei de reuniões em que se pedia para que os funcionários mostrassem fotos das família e eu não conseguia fazer isso. Até mesmo perguntas como ‘o que você fez no fim de semana?’ ou ‘como foram as férias?’ me deixavam desconfortável. Tive líderes homofóbicos e sentia que sempre tinha que me esforçar mais do que os outros apenas por ser gay.”

O ambiente profissional de Franco hoje é bem diferente e é ele que, com sua própria vivência, tem nas mãos a tarefa de tornar a empresa ainda mais inclusiva. “Na Novartis trabalhamos muito com a questão dos vieses inconscientes, que todos nós temos. A ideia é que possamos identificá-los e contorná-los. Contamos ainda com podcasts, que abordam conceitos básicos de diversidade, e com um treinamento global no qual são aplicadas atividades específicas, interações com grupos e fóruns. Já percorremos uma parte do caminho, mas trata-se de uma jornada. Ainda há muito a ser feito”, avalia.

A analista de marketing da Novartis Beatriz Albuquerque pode falar, com propriedade, que as ações estão surtindo efeito. Ela ingressou na empresa ainda como estagiária, no final de 2017. A princípio, preferiu omitir sua orientação sexual. “Me pegava falando que havia saído com um menino – quando na verdade era uma menina. Estava constantemente preocupada em trocar os pronomes. O dia em que resolvi me abrir, percebi o quanto essas mentiras consumiam a minha energia, energia essa que eu reverti em produtividade e criatividade”, diz.

A decisão de contar a verdade sobre si mesma no trabalho veio após se dar conta de que estava rodeada de pessoas como ela. “Sabia que teria uma rede de apoio. Em 2018, me convidaram para participar de um evento e eu me posicionei como mulher lésbica para diversos colegas. Foi como arrancar um band-aid, de uma vez só. Depois disso, senti uma leveza muito grande e até o convívio com as minhas gestoras melhorou. Finalmente pude ser quem eu sou.”

Ainda há muito o que fazer

Pixabay/Divulgação

Priorizar a diversidade não é mais uma alternativa, mas uma necessidade, como explica André Benito, consultor de recrutamento sênior do PageGroup, empresa de seleção de executivos. “A curva de amadurecimento desta temática em cada companhia é diferente, portanto nem todas ainda conseguem ser totalmente inclusivas ou ainda não chegaram ao nível de projeto esperado, mas, inevitavelmente, é um caminho sem volta para qualquer negócio que deseja continuar prosperando.”

Renan Batistela, responsável por Diversidade e Inclusão na VAGAS.com, especializada em recrutamento e seleção, atenta para o fato de que a maior parte das corporações que se preocupa com a questão de gênero ainda a enxerga sob a ótica da cisnormatividade (quando a identidade de gênero corresponde ao gênero que foi atribuído à pessoa no nascimento), o que restringe a discussão. “Infelizmente ainda vejo poucas ações afirmativas para pessoas trans, por exemplo. Mais de 90% desse grupo está na prostituição, sem qualificação, portanto é importante que as empresas comecem a olhar para potenciais colaboradores sem vieses. Eles não estão na prostituição porque querem. Para muitos, é a única forma de sobrevivência”, ressalta.

Batistela acredita que uma empresa se torna inclusiva na prática quando tem intencionalidade, e não apenas por uma questão de imagem. “Além disso, a diversidade não pode estar pautada em uma ação pontual, mas sim estruturada e contínua, juntando ações afirmativas para trazer talentos variados e ações de educação e sensibilização.”

Benito lembra que o conceito deve estar arraigado ao DNA do negócio, se fazendo presente desde o momento da seleção. “Processo de recrutamentos também podem ganhar uma comunicação mais clara sobre a importância do tema. Isso ajuda a canalizar perfis com forte representatividade em termos de diversidade. A experiência dos candidatos também é importante. Qualquer pessoa em busca de uma oportunidade de trabalho espera ser tratada com dignidade e respeito no final do dia”, conclui.