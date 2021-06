Covid-19: chegou a vez dos moradores com 48 anos se vacinarem em São Paulo

Os moradores da cidade de São Paulo na faixa dos 48 anos já podem procurar os postos de saúde do município para tomarem a primeira dose da vacina contra covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o público dessa faixa é estimado em 170 mil moradores.

Na sequência do calendário de vacinação na Capital, nesta sexta-feira é a vez dos moradores com 47 anos e na segunda-feira, a imunização continua com pessoas na faixa de 45 e 46 anos.

Os moradores de São Paulo deverão apresentar no ato da vacinação um documento pessoal, preferencialmente o CPF, o cartão do SUS e um comprovante de residência da Capital.

De olho na fila

Para agilizar a imunização e evitar filas, a administração municipal criou o portal De Olho na fila, que traz a informação sobre a quantidade de pessoas que aguardam nos postos da cidade para tomarem a vacina.

Vacina Já

As autoridades sanitárias pedem a todos que forem se vacinar para preencher o pré-cadastro no site Vacina Já. Ele foi criado para tornar o atendimento mais rápido e evitar mais aglomerações nas filas das Unidades Básicas de Saúde da cidade e diminui em até 90% o tempo de atendimento.

Onde se vacinar

Todas as 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS), AMA/UBS integradas e 17 SAEs (Serviço de Atenção Especializada), postos drive-thru e farmácias parceiras estarão funcionando das 8h às 17h. Para saber o endereço dos postos, clique aqui.