Capital mantém vacinação e sela a paz com o estado

A vacinação contra a covid-19 avançará mais uma idade hoje na capital com o início da aplicação das doses nas pessoas com 48 anos. Amanhã é a vez dos que têm 47 entrarem na fila.

A campanha foi retomada ontem com a imunização do público com 49 anos depois de um começo de semana conturbado. Na segunda-feira, as doses se escassearam nos postos e chegaram ao desabastecimento, o que provocou a paralisação da vacinação na terça-feira.

Depois de trocarem cobranças e declarações contrárias sobre os motivos do apagão, o governo do estado e a Prefeitura de São Paulo afinaram o discurso ontem e minimizaram o conflito.

“As relações com a prefeitura são as melhores, são fluídas, integradas e harmoniosas. Evidentemente que uma vacinação com a dimensão que tem a capital não é um processo simples. Pontualmente, podemos ter alguma circunstância, mas isso não implica em nenhuma falta de entendimento”, disse o governador João Doria (PSDB).

Presente ontem na coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes ao lado de Doria, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) seguiu colocando panos quentes.

“Estamos todos imbuídos em salvar vidas e vacinar as pessoas. Eu e o governador ficamos ontem [quarta-feira] até meia-noite discutindo o calendário, unidos e empenhados.”