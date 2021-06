VÍDEO: autoridades encerram festa com mais de 300 pessoas em São Paulo

O Comitê de Blitze do governo do Estado e da Prefeitura de São Paulo encerrou uma festa clandestina com a participação de 304 pessoas em um bar, localizado na Rua Antônio Estevão de Carvalho, Cidade Patriarca. Assista ao vídeo.

A ação foi realizada entre a noite de quarta-feira (dia 23) e madrugada de quinta-feira (dia 24) pelo Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos) em conjunto com a Polícia Militar e órgãos fiscalizadores do município.

Leia também:

Os agentes receberam uma denúncia anônima e, ao chegar ao local da festa, encontraram pessoas aglomeradas. Quatro foram encaminhadas para delegacia e uma delas autuada por desacato contra um delegado.

Assista resumo da ação aqui:

Foram apreendidas 42 máquinas de crédito e débito, dois mixers, um receptor de som e um laptop.

O caso foi encaminhado para o DPPC (Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania), onde foi registrado um boletim de ocorrência de descumprimento de medida sanitária e desacato.