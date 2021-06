São Paulo retoma a vacinação hoje após o ‘apagão’

Covid-19. Envio de novos lotes garante a reativação da campanha, com a aplicação para o público com 49 anos e distribuição da 2ª dose. Paralisação gerou debate entre secretários

A Prefeitura de São Paulo retoma hoje a vacinação contra a covid-19 depois do desabastecimento que provocou a escassez de doses nos postos na segunda-feira e a suspensão da campanha ontem.

Além da distribuição da segunda dose, serão vacinadas hoje as pessoas com 49 anos de idade. Amanhã é a vez dos que têm 48 e os que têm 47 receberão o imunizante na sexta-feira. O restante do público na faixa dos 40 anos entrará na fila a partir da semana que vem.

Os motivos da paralisação geraram um debate indireto ontem entre os secretários da Saúde do estado, Jean Gorinchteyn, e da prefeitura, Edson Aparecido.

Na noite de segunda-feira, quando anunciou a suspensão da campanha por 24 horas, a prefeitura informou que o desabastecimento de doses, que atingiu mais de 60% dos postos, foi motivado pela alta procura, já que 93% do público entre 50 e 59 anos, estimado em 1,4 milhão de pessoas, havia se vacinado ao longo da semana.

Gorinchteyn disse na manhã de ontem que foi alertado tardiamente pela prefeitura sobre a escassez de vacinas – e quando a decisão sobre a paralisação já havia sido tomada. “É óbvio que se nós tivéssemos essa informação antecipada, teria sido possível remanejar doses.” Além disso, lembrou que o controle sobre a distribuição cabe aos municípios.

Aparecido disse que alertava o estado desde sábado sobre o risco de desabastecimento e que só conseguiu novo contato com o secretário na noite de segunda-feira. A prefeitura recebeu ontem do governo 210 mil doses, o que garante a continuidade da campanha.

Arregace as mangas

Escalonamento da Prefeitura de São Paulo para aplicação das

doses contra a covid-19 na faixa etária entre 49 e 47 anos

49 anos – hoje (23) – 170 mil

48 anos – amanhã (24) – não informado

47 anos – sexta-feira (25) – não informado

47, 48 e 49 anos – sábado (26) – repescagem

Fonte: Prefeitura de São Paulo

É técnico, mas com elo político

“Não vou dizer que o problema político tenha justificado a suspensão da vacinação, mas é um componente. Existem questões técnicas, como a base do Censo, que sem dados atualizados tem gerado certo descontrole na vacinação, e o planejamento das doses, que é parcialmente baseado em vacinações anteriores contra a gripe, mas esses números não batem, pois adesão contra a covid-19 é maior. Fora isso, não se esperava que tanta gente entre 50 e 59 anos se vacinaria. Mas aí entra o bate-cabeça político. O calendário estadual, prevendo vacinação de dez anos em uma semana, desagradou a prefeitura, que precisou fazer escalonamento. Isso gerou mal-estar entre o município e o estado. O fato é que não é bom o relacionamento entre o secretário Aparecido e o governador João Doria e isso ficou evidente com as versões diferentes dadas ontem pelos secretários. O desentendimento não é de hoje e não foi determinante para a suspensão, mas atrapalhou a conversa das autoridades.”

Marco Antônio Sabino

Jornalista e colunista da Rádio Bandeirantes