Transformers retorna em versão animalesca

O Omelete participou de um evento virtual da Paramount ontem que apresentou o novo filme dos Transformers, intitulado “Rise of the Beasts”. A ideia do longa-metragem é levar ao cinema a história de Beast Wars, um dos desenhos mais populares de Transformers, exibido entre 1996 e 1999.

“Nossa ideia era situar depois de Bumblebee, nos anos 1980, e antes da cronologia dos filmes de Michael Bay [nos anos 2000]. E escolhemos 1994 porque a música era incrível naquela época”, diz o produtor Lorenzo Di Bonaventura. A trama deve ir até Macchu Picchu, no Peru, a partir de Nova York, e o rap da cidade terá destaque. “Definitivamente vai ter rap, desde a hora que o filme começa. No set a gente fica ouvindo música dessa época pra entrar no clima”, conta o diretor Steven Caple Jr.

No universo do desenho, a batalha dos Autobots contra os Decepticons dá lugar, 300 anos no futuro, ao confronto dos seus descendentes animalescos, os Maximals e os Predacons. Uma ameaça paira sobre todos, os ameaçadores Terrorcons. No filme, é definido que os robôs podem viajar não apenas pelo espaço mas também pelo tempo, o que leva ao encontro desses grupos na Terra. Segundo Di Bonaventura, a ideia é colocar todo mundo junto mesmo. “Nós meio que exaurimos a batalha de Autobots e Decepticons, então a ideia era dar ao público algo novo, heróis e vilões, além de Autobots que nunca vimos no cinema antes.”

Optimus Prime estará de volta, com um design mais quadrado, nostálgico, e Bumblebee ganha uma versão off-road, mistura de buggy com Camaro. Entre os animais do filme, veremos uma ave de rapina, Airazor, um rinoceronte, Rhinox, e um gorila, Optimus Primal, o líder dos Maximals. É um esforço para renovar a série no cinema e atender a expectativa dos fãs, o que poderemos ver no cinema em junho de 2022.

FRASE DA SEMANA

“Essas crianças lutam com seus privilégios de uma forma que eu acho que o original não lutou. À luz de Black Lives Matter, à luz de muitas coisas, as coisas mudaram”

Produtor da nova versão do seriado teen Gossip Girl, Josh Safran compara o remake e o original

NERDÔMETRO

Sobe: Amor de super-herói

Zack Snyder ironizou a decisão da Warner de vetar o oral de Batman em Mulher-Gato e publicou no Twitter um desenho do casal transando

Desce: Amor bruto

Em entrevista, Vin Diesel justificou suas desavenças com Dwayne Johnson, que separaram os atores no novo Velozes e Furiosos, dizendo que tratou Johnson com “amor bruto”

