São Paulo prorroga novamente fase de transição para 15 de julho

Mais uma vez o governo de São Paulo opta por prorrogar a fase de transição do Plano São Paulo de combate à covid-19, desta vez para 15 de julho. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo governador João Doria.

De acordo com o governador, a decisão segue a recomendação do Centro de Contingência Covid-19 e está baseada no crescimento dos casos de internação e óbitos nos últimos dias.

Com isso, as atividades comerciais continuam com permissão de funcionamento até 21h e com 40% da ocupação.

O toque de recolher também continua em vigor em todo estado entre 21h e 5h. Em São Paulo, o rodízio municipal de veículos também continua funcionando no mesmo horário, de acordo com a placa dos carros.

O governo também continua recomendando o trabalho remoto para atividades não essenciais e o escalonamento dos horários das indústrias e comércio para evitar aglomeração no transporte público municipal.

Escolha de vacinas

O coordenador executivo do Centro de Contingência da covid-19 João Gabbardo solicitou que a população abandone a ideia de escolher a vacina que vai tomar nos postos. “Nosso objetivo deve ser vacinar o mais rápido possível a maior quantidade de pessoas.”

Ele lembrou que todas as vacinas foram aprovadas pela Anvisa, o que garante sua eficácia. Gabbardo criticou a atitude do Ministério da Saúde de questionar a eficácia de determinadas vacinas (CoronaVac), dizendo que essa atitude cria rejeição da população e atrasa o processo de imunização da população em um momento de alta transmissibilidade e número elevados de óbitos.

Coronavac

O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, anunciou que o estado de São Paulo deve receber ainda nesta semana seis mil litros de insumos que garantirão a fabricação de mais 10 milhões de doses do imunizante CoronaVac.

Dimas disse ainda que São Paulo deve receber em julho e agosto mais 12 mil litros por mês e com isso o estado deve finalizar o contrato de 100 milhões de doses com o Ministério da Saúde em agosto. Segundo ele, com isso São Paulo pode recuperar o cronograma de vacinação.