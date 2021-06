MPF pede apuração criminal sobre compra da vacina Covaxin

O MPF (Ministério Público Federal) pediu a abertura de investigação criminal sobre o contrato de compra da vacina Covaxin pelo governo federal. Além disso, a procuradora Luciana Loureiro, da Procuradoria da República do Distrito Federal, apontou indícios de possíveis crimes cometidos pela gestão do presidente Jair Bolsonaro e “temeridade do risco assumido pelo Ministério da Saúde”, em despacho feito no dia 16 de junho, mas que tornou-se público ontem.

A decisão da procuradora veio à tona no mesmo dia em que o jornal Estadão revelou que o governo adquiriu o imunizante indiano, da empresa Bharat Biotech, por um preço 1.000% maior do que era anunciado seis meses antes pela própria fabricante. As informações constam em documentos do Ministério das Relações Exteriores.

Já havia uma apuração em andamento para verificar possível prática de improbidade administrativa do governo federal. Agora, a investigação foi desmembrada pelo MPF, que enviou o caso do contrato da Covaxin para o 11º Ofício de Combate ao Crime e à Improbidade Administrativa.

O contrato entre o governo federal e a empresa Precisa Medicamentos, que representa o laboratório Bharat Biontech no Brasil, foi fechado no valor total de R$ 1,6 bilhão para a entrega de 20 milhões de doses. O preço da unidade saiu por 15 dólares, valor maior do que todos os outros imunizantes adquiridos até o momento, inclusive o da Pfizer.

Em seu despacho, a procuradora Luciana Loureiro afirmou que os elementos tornam “a situação carecedora de apuração aprofundada, sob duplo aspecto – cível e criminal – uma vez que, a princípio, não se justifica a temeridade do risco assumido pelo Ministério da Saúde com essa contratação, a não ser para atender a interesses divorciados do interesse público”.

As doses contratadas pelo governo federal sequer chegaram ao Brasil. O acordo previa a entrega de 6 milhões de unidades já em março. No entanto, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) não havia dado aval para a importação da Covaxin. A agência reguladora liberou o imunizante apenas no dia 4 deste mês e com uma série de condições, como monitoramento de quem receber o imunizante.

A procuradora Luciana Loureiro também comentou o ocorrido no despacho. “Embora se trate a situação de nítida hipótese de descumprimento da avença, o Ministério da Saúde vem concedendo oportunidades à empresa de sanar as irregularidades perante a Anvisa, elastecendo os prazos de entrega da vacina, mesmo sabendo que ainda é incerta a entrega das doses contratadas e, por enquanto, não autorizada sua distribuição em larga escala”, escreveu.