O que levou o dólar a fechar abaixo dos R$ 5?

Impacto nas contas. Cotação do real frente à moeda norte-americana é beneficiada pela alta dos juros no Brasil e avaliação positiva do Copom

Apontado como um dos principais responsáveis pela alta de preços em combustíveis e alimentos, o dólar voltou ontem ao patamar abaixo de R$ 5 em relação ao real pela primeira vez em um ano. A moeda norte-americana comercial fechou o dia cotada a R$ 4,966, em movimento de queda que já era observado desde a sexta-feira passada.

A última vez que o dólar esteve na casa dos R$4 foi em 8 de junho do ano passado, quando alcançou R$ 4,930. A queda na cotação acompanha a retomada de ânimo dos investidores estrangeiros com as sucessivas altas da Selic, a taxa básica de juros. Ontem, o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central divulgou a ata da reunião de quarta-feira passada, quando a taxa foi elevada de 3,5% para 4,25% ao ano. No documento, o órgão revela ter cogitado alta maior que 0,75% ponto percentual por conta da persistente inflação no país e avalia a recuperação da economia como além do esperado.

“A alta da taxa de juros volta a atrair investidores estrangeiros. E bem ou mal, o impacto na relação dívida pública e PIB [Produto Interno Bruto] não foi tão ruim como se esperava. Isto está mostrando que, apesar das respostas ruins da política brasileira à pandemia, o estrago não foi tão grande quanto se imaginava”, analisa o professor de economia da Universidade Mackenzie Josilmar Cordenonssi.

Mas, apesar da recuperação, a moeda norte-americana continua cotada bem acima do registrado antes da pandemia de covid-19. Em janeiro de 2020, ela alcançava R$ 4,063. Cinco meses depois, já em meio ao fechamento da economia por conta do vírus, o dólar encerrou ao valor de R$ 5,901, recorde do ano registrado em 13 de maio. De acordo com levantamento da agência classificadora de risco de crédito Austin Rating, a moeda brasileira foi a sexta que mais perdeu valor frente ao dólar no ano passado, com 22,4% de desvalorização, bem acima de outros emergentes como Rússia (16,5%) e Índia (2,4%). Neste ano, a situação já é diferente, com o país acumulando valorização de 3,6%.

“Senti que o fator risco Brasil influenciou no descolamento do real das demais moedas. Não tivemos política clara de como combater a pandemia, tanto na sanitária quanto na econômica”, diz o economista.

Ele prevê que o dólar continuará caindo e pode alcançar R$ 4 ainda neste ano. “Mas logo entraremos em nova fase de incertezas com as eleições presidenciais, com reflexo na cotação da moeda. Muita turbulência ainda pela frente.”

A cotação do dólar interfere na economia doméstica dos brasileiros. A desvalorização do real foi responsável no ano passado pelo aumento das exportações de grãos e carnes, com produtores ganhando mais nas vendas em dólares ao exterior. A consequência nas prateleiras foi de itens como arroz, óleo de soja e as carnes mais caros.

O dólar caro interfere também no preço dos combustíveis, já que a Petrobras faz reajustes na gasolina, diesel e gás de cozinha com base na cotação internacional do barril de petróleo. O IGP-M, índice tradicionalmente utilizado para reajuste de aluguel, também é impactado. Seu cálculo utiliza variações na comercialização de commodities, matérias-primas negociadas na moeda norte-americana.