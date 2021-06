Copa América: em jogo com a Colômbia, Weverton ganha chance na meta brasileira

Chegou a vez de Weverton defender a meta da Seleção Brasileira na Copa América. O goleiro do Palmeiras foi escalado para atuar hoje às 21h, no Engenhão, pela 4ª rodada da competição continental. Com a presença do palmeirense, Tite completa o rodízio que pretendia fazer no gol. Nas Eliminatórias, Alisson enfrentou o Equador, e Ederson, o Paraguai. Depois, na Copa América, o jogador do Liverpool jogou contra a Venezuela e o do Manchester City esteve presente diante do Peru.

“A gente sabe realmente o quanto é concorrida a posição de goleiro, e sempre foi. É procurar fazer o melhor, agarrar a oportunidade, fazer um grande jogo, manter o nível que todos estão tendo, aproveitar a oportunidade e se firmar, que esse é o objetivo”, disse Weverton, o escolhido do dia para conceder entrevista coletiva na Granja Comary.

Campeão olímpico pelo Brasil em 2016, Weverton estava nos planos do técnico André Jardine para também disputar os Jogos de Tóquio, no mês que vem, mas o Palmeiras não aceitou liberá-lo. O arqueiro falou sobre o tema: “Eu digo que ser lembrado na Seleção, seja olímpica ou principal, é motivo de muito orgulho. Fico muito feliz quando vejo meu nome ligado a isso, sendo cotado para estar na Seleção, mas eu entendo o lado do clube”.

Além de Weverton, o Brasil deve ter: Danilo, Militão, Marquinhos, Renan Lodi, Fabinho, Fred, Neymar; Gabriel Jesus, Gabriel Barbosa e Roberto Firmino. Embalada por nove vitórias consecutivas, a Seleção já está classificada para as quartas de final.

Brasil x Colômbia

• Estádio. Engenhão, às 21h

• Transmissão. ESPN Brasil, SBT e Rádio Bandeirantes