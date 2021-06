Serial Killer do DF pode ter deixado mais um rastro descoberto no 14° dia de buscas

As buscas por Lázaro Barbosa atingem 14 dias e mais um sinal do foragido conhecido como “serial killer do DF” pode ter sido encontrado pelas autoridades.

Um veículo foi encontrado abandonado e incendiado na manhã desta terça (22) em Girassol, em Goiás.

A polícia investiga se Lázaro seria o responsável por esta evidência. Esta semana, a força-tarefa foi reforçada com dois cães do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO).

Ao todo, a operação conta com cinco cachorros, 270 agentes da policia Militar e Civil de Goiás e do Distrito Federal, Polícia Federal e Rodoviária Federal.

Após um pedido de proteção especial da defesa de Lázaro, a Justiça do Distrito Federal negou que o criminoso seja alocado em uma cela individual, separado dos demais detentos, caso seja preso .

Confira mais sobre o caso:

De acordo com o Último Segundo do portal IG, a juíza Leila Cury, da Vara de Execuções Penais (VEP) do DF, afirmou que os pedidos são “deveras inoportunos,” porque “dependem da concretização de fatos futuros e incertos”.

O jornal Corrio Braziliense apurou que a divulgação de informações falsas compromete atualmente o trabalho de busca ao homem de 32 anos acusado de assassinar uma família inteira em Ceilândia, no Distrito Federal.

O disque-denúncia da Polícia Civil de Goiás recebeu mais de mil ligações na última segunda-feira (21), mas a maioria foi identificada como trote ou declarações sem relevância para a investigação.