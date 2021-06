Queiroga promete vacina para todos os adultos até setembro

Diante da antecipação dos calendários de vacinação em diversos estados e da chegada cada vez mais frequente de imunizantes no Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou ontem que todos os adultos do país vão receber ao menos uma dose da vacina contra a covid-19 até setembro.

O chefe da pasta deu a previsão otimista durante participação virtual em uma audiência pública na Comissão Temporária de Covid-19 do Senado Federal. Ele explicou que a expectativa promissora só é possível porque o ritmo da vacinação tem acelerado nas últimas semanas.

A nova previsão do governo federal vem na esteira do anúncio do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que antecipou o calendário no estado com o objetivo de disponibilizar ao menos a primeira dose para a população adulta até setembro. Apesar da falta de doses registrada ontem nos postos de saúde na capital (veja mais detalhes na página 2) a previsão não foi alterada.

“Pelo ritmo que nossa campanha vem adquirindo nas últimas semanas, no último mês, já é possível antever que toda a população brasileira acima de 18 anos pode ser imunizada com uma dose da vacina até o mês de setembro”, estimou Queiroga.

O ministro da Saúde também afirmou que o país já contratou cerca de 600 milhões de doses de vacinas contra a covid-19. Com isso, até o final do ano todos os brasileiros com mais de 18 anos estarão com as duas aplicações em dia. “E pelas 600 milhões de doses que já dispomos, é possível antever também que tenhamos a população brasileira acima de 18 anos vacinada até o final do ano de 2021. Essa previsão nós consideramos, dentro das condições de carência de vacina no mundo, que é uma meta bastante razoável, e que faz jus à força e à tradição do nosso Programa Nacional de Imunização”, disse.

Durante a audiência, Queiroga também defendeu a volta das aulas presenciais mesmo antes de os professores e outros profissionais da educação tomarem a segunda dose da vacina.

Doses da Janssen chegam hoje, mas pela metade

Além de dar um prazo para a vacinação de adultos no Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também divulgou que o país deve receber hoje 1,5 milhão de doses da vacina da Janssen. Segundo o ministro, o imunizante deve chegar pelo aeroporto de Guarulhos (SP). Ele destacou que a vacina de dose única deve acelerar a imunização no Brasil.

Inicialmente, Queiroga havia anunciado que cerca de 3 milhões de unidades da vacina chegariam na semana passada, o que não ocorreu. Agora, apenas 1,5 milhão devem desembarcar hoje. Ele lamentou que tenha ocorrido o atraso na entrega da vacina fabricada pela Johnson & Johnson.

De acordo com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, ainda nesta semana podem ser anunciadas novas antecipações de doses adicionais da Janssen. Segundo Cruz, também existem “tratativas bem avançadas” para trazer 1 milhão de doses adicionais da CoronaVac junto com o IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) que o governo federal espera receber da China na quinta-feira.

Queiroga comentou ainda que o ministro da Economia, Paulo Guedes, garantiu que não faltarão recursos para a Saúde. “De tal sorte que a expectativa é que tenhamos no ano de 2021 um orçamento próximo ou um pouco superior ao que houve no ano de 2020”, declarou. Metro com Estadão Conteúdo