Publicado decreto que estabelece o programa Dignidade Íntima nas escolas de São Paulo

Foi publicado no último sábado (dia 19), no Diário Oficial, o decreto que estabelece o programa Dignidade Íntima. Assim, fica garantido o uso de recursos para compra e distribuição gratuita de absorventes para estudantes da rede estadual.

O programa prevê investimento de mais de R$ 30 milhões do Programa Dinheiro Direto na Escola para aquisição de itens de higiene menstrual. O objetivo de beneficiar principalmente estudantes em situação de vulnerabilidade econômica e social.

A ONU (Organização das Nações Unidas) estima que 1 entre 10 meninas no mundo sofrem com o impacto da pobreza menstrual na vida escolar. No Brasil, acredita-se que esse número seja 1 em 4. Em 2014, a ONU reconheceu o direito à higiene menstrual como uma questão de direito humano e à saúde pública.

A rede estadual conta com 1,6 milhão de alunas. Dessas, 1,3 milhão estão em idade menstrual, entre 10 e 18 anos.

Segundo o governo do Estado, os protocolos de distribuição do programa Dignidade Íntima irão garantir privacidade e cuidado, criando múltiplos canais de atendimento para as estudantes.