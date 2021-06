“Não precisa escolher a vacina”, diz microbiologista Natália Pasternak

Em entrevista ao programa Mais Você, da apresentadora Ana Maria Braga, nesta terça-feira, a microbiologista Natália Pasternak disse que os brasileiros não precisam escolher a vacina que vão tomar, já que todas são muito similares na capacidade de prevenir casos graves da covid-19 e, por decorrência, a hospitalização e morte. “Vacina boa é vacina no braço”, disse.

Segundo ela, o necessário neste momento é vacinar o maior número de pessoas o mais rápido possível para conter a pandemia, ”Vacina com a que tiver no posto. O importante é vacinar em massa”, disse ela.

Natália disse ainda que nenhuma das vacinas disponibilizadas no país tem componentes que costumam provocar alergia, mas é sempre bom conversar com seu médico antes de se vacinar.

De acordo com a microbiologista, o teste de anticorpo que muitas pessoas estão fazendo para saber se a vacina ”pegou” não é confiável, já que só os testes clínicos conseguiriam medir isso com certeza. “Pode não dar anticorpos no sangue, mas isso não quer dizer que você não está protegido, pois seu corpo pode ter criado células de memória ou outros tipos de resposta imune que não aparecem nesses testes”, disse.

Sobre o prazo de duração da imunidade após a vacinação, Natália disse que os pesquisadores terão ainda que acompanhar os vacinados por algum tempo para poderem responder essa questão, mas alguns estudos mostram células de memória desenvolvidas após um longo tempo de vacinação, o que dá esperança de que podem durar muito tempo. “Com o tempo, saberemos se vai precisar de reforço anual ou a cada cinco anos”, disse.

A rapidez no desenvolvimento da vacina da covid-19, que levou muitas pessoas e temerem um imunizante feito a ‘toque de caixa’, não é motivo de medo, mas de celebração, segundo a pesquisadora. “Nunca tivemos tanta colaboração internacional para desenvolver uma única vacina. Laboratórios do mundo inteiro trabalharam ao mesmo tempo”. Outro fator mencionado por ela para explicar a rapidez no desenvolvimento foi o investimento. “Nunca tivemos tanto investimento, de uma só vez, para desenvolvimento de uma vacina. Isso aconteceu de maneira histórica”, disse.