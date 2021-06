MP da privatização da Eletrobras é aprovada

O Congresso Nacional concluiu ontem a votação que valida a MP (Medida Provisória) da Eletrobras, a um dia da proposta do governo federal perder a validade.

A matéria permite que a União dê início a desestatização da maior empresa de energia elétrica da América Latina, detentora de 30% da geração e metade das linhas de distribuição no país. A MP precisava de nova votação da Câmara, depois da inclusão de mudanças do Senado na semana passada. Os deputados aprovaram a medida ontem por 258 votos a 136, com a rejeição de sete propostas dos senadores. As mudanças realizadas pelo Congresso são alvo das principais queixas do setor elétrico.

As empresas enxergam os custos extras com “jabutis”, propostas fora do objeto principal da medida, como responsáveis pelo encarecimento da energia elétrica aos consumidores no futuro. Entre as propostas, está a oferta de 8 mil megawatts de usinas termoelétricas movidas a gás natural, que terão de ser construídas. Já o governo minimiza os reflexos das emendas e diz que a proposta pode baixar a conta de luz em até 7,36%.

O texto permite reduzir a participação da União em menos de 50% nas ações da Eletrobras. Atualmente, 60% estão com o governo. Mas a medida limita que qualquer outra empresa tenha mais de 10% do comando acionário e dá ao governo federal classe especial de ação que permite veto em assembleias.

A capitalização da empresa é vista como um sinal do governo para o mercado de que as reformas e privatizações devem caminhar na gestão do presidente Jair Bolsonaro.

Excluídos

O parecer do relator do projeto, o deputado Elmar Nascimento (DEM-BA), retirou as emendas do Senado que obrigavam a Eletronorte vender energia a preços mais baixos para a indústria na região amazônica e que aumentava subsídio para permitir a compra de uma permissionária de Santa Catarina por outra distribuidora.

Nascimento também rejeitou, a pedido do governo, a emenda que determinava indenização ao Piauí pela privatização de uma distribuidora federalizada há 20 anos. O deputado ainda excluiu o trecho que detalhava a abertura do mercado livre aos consumidores até 2026.

Relator defende MP do racionamento

O relator da Medida Provisória da privatização da Eletrobras na Câmara, deputado Elmar Nascimento (DEM-BA), defendeu que o governo envie uma MP que trata da crise hídrica. Ele afirmou que aumentos na conta de luz no curto prazo não serão referentes ao seu parecer da MP da Eletrobras, mas pelo uso de mais térmicas movidas a óleo combustível para manter o abastecimento do país.

“Se fala que o governo vai ter, e acho que vai ter que fazer mesmo, de forma urgente, mandar uma MP do racionamento para poder resolver [a situação]. Sob pena de que, aliado ao crescimento econômico, a gente tenha um apagão”, afirmou. Metro com Estadão Conteúdo