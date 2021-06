Calendário de vacinação de São Paulo não será alterado, diz secretário

O secretário municipal de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, disse nesta terça-feira (22) que a suspensão da vacinação nesta segunda e terça-feira não vai atrasar o calendário de imunização da cidade.

A vacinação nos postos foi suspensa por falta de vacinas em pelo menos 300 dos 480 postos de saúde da Capital na segunda-feira. Segundo o secretário, isso ocorreu divido à alta procura, mas será corrigido com o reabastecimento e reposição do estoque.

A secretaria informou que espera receber 180 mil doses do governo do estado para reabastecer as Unidades Básicas de Saúde ainda nesta terça-feira.

Aparecido disse em entrevista à Rádio Eldorado que a campanha será retomada nesta quarta-feira (23), com a imunização de pessoas de 49 anos. A faixa da população com 48 anos, que deveria ser vacinada na quarta, foi movida para quinta-feira, e 46 e 47 anos, na sexta-feira, junto com o público de 45 anos.

De acordo com o secretário, a campanha de vacinação na Capital bateu recordes com mais de 1,2 milhão de doses aplicadas entre segunda e quarta-feira da semana passada.

Se não houver alterações, o calendário de vacinação da cidade de São Paulo segue assim:

49 anos – a partir de 23/06

48 anos – a partir de 24/06

47 anos – a partir de 25/06

46 e 45 anos – a partir de 28/06

44 e 43 anos – a partir de 29/06

42 anos – a partir de 30/06

De acordo com dados da administração municipal, a Capital havia aplicado, até esta segunda-feira (21), 6.304.698 doses de vacina contra covid-19, sendo 4.614.337 de primeira dose e 1.692.361 da segunda dose.

Pelo site Fique de Olho, é possível acompanhar as filas nos postos de vacinação de toda a Capital e programar a melhor hora para evitar aglomerações. Clique aqui e confira.