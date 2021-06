Vacinação contra covid-19 é suspensa em São Paulo nesta terça-feira após falta de doses

A Prefeitura de São Paulo suspendeu a vacinação contra a covid-19 nesta terça-feira (dia 22) após o desabastecimento de centenas de unidades de saúde nesta segunda-feira (dia 21).

Por volta das 18h, o site ‘De Olho na Fila’, criado pela gestão municipal para facilitar a busca pelo imunizante, mostrava que a vacinação em 316 locais não estava funcionando. O número representa 64,7% das unidades da cidade que, em sua maioria, funcionam até as 19h. O esgotamento foi justificado pela alta adesão do público entre 50 e 59 anos.

A área da cidade mais afetada pelo problema foi a Zona Norte, onde 82,6% das unidades de saúde paralisaram a aplicação. Na Zona Sul, a porcentagem ficou em 82,5%. Na Zona Leste (54%) e no Centro (40%), o problema foi menos intenso. Na Zona Oeste, por sua vez, só 6,6% das unidades foram afetadas.

Segundo a administração municipal, os estoques serão repostos com o repasse de 188 mil doses previsto pelo governo do Estado. A previsão é que na quarta-feira (dia 23) a cidade já retome a vacinação para pessoas de 49 anos e para as segundas doses.