SP faz repescagem para vacinar os ‘cinquentões’ atrasados

A Prefeitura de São Paulo realiza nesta segunda (21) e terça-feira (22) a primeira repescagem da vacinação contra a covid-19.

A ideia é dar mais dois dias de imunização para as pessoas com idade entre 50 e 59 anos e que não conseguiram receber a dose na semana passada.

A vacinação desta faixa etária começou na última segunda-feira e se estendeu até sábado, de forma escalonada, separando as idades por dia da semana. Segundo a prefeitura, 70% deste público, que soma 1,4 milhão de pessoas, já se vacinou.

Mas como o grupo é numeroso, a procura nos postos da foi intensa e muitas unidades registraram filas, com longos períodos de espera.

Quem perdeu a chance de se imunizar tem agora uma nova oportunidade. A doses estarão disponíveis apenas nas UBSs, SAEs e cenros de saúde, pois os drive-thrus e os mega-postos ficarão fechados. Os endereços estão no site Vacina Sampa.

A população apta a se vacinar precisa levar documento de identificação com data de nascimento, CPF e comprovante de residência da capital para receber a primeira dose.

Segundo a prefeitura, a estratégia de dar uma nova chance de vacinação será reativada ao fim de cada uma das próximas faixas etárias, mas com uma mudança: a data. A partir do grupo seguinte, a repescagem será sempre aos sábados, para facilitar a imunização das pessoas que não podem ir aos postos nos dias úteis.

Próximo grupo vai dos 43 aos 49 anos

Assim que terminar a repescagem das pessoas com mais de 50 anos, a Prefeitura de São Paulo começará no dia seguinte, nesta quarta-feira, a vacinar a próxima faixa etária, com idade entre 43 e 49 anos.

Esse grupo, com 1,2 milhão de pessoas, será imunizado até a terça-feira da semana que vem, com uma repescagem neste sábado, mas só para os que têm entre 45 e 49 anos. O restante terá outra repescagem.