Pandemia reduz participação das mulheres no empreendedorismo

O avanço da pandemia provocou mudanças no perfil das mulheres que estabeleceram um negócio em 2020: entraram aquelas mais inexperientes e saíram as com mais tempo de empreendedorismo.

Segundo o relatório da GEM (Global Entrepreneurship Monitor), realizado no Brasil pelo Sebrae em parceria com o IBPQ (Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade), grande parte das empresárias já estabelecidas, com mais de 3,5 anos à frente de um negócio, se viram obrigadas a abandonar o barco.

Em um recorte mais amplo, a taxa de empreendedorismo total no país atingiu o menor patamar dos últimos oito anos e caiu para 31,6%, o que representa uma redução de 18,33% em relação a 2019, que foi de 38,7%.

Segundo o documento, as mulheres, os jovens e os empreendedores de baixa renda e de pouca escolaridade influenciaram no índice de empreendedorismo estabelecido, que passou de 16,2% para 8,7% no ano passado. Em contrapartida, as mulheres também movimentaram o número dos empreendedores iniciais – 46% do total –, aqueles com até 3,5 anos de fundação, que registraram a maior taxa da série história, com 23,4%.

Só que, apesar do aumento da participação delas no empreendedorismo inicial, mais mulheres saíram do que entraram. A explicação, diz o presidente do Sebrae, Carlos Melles, é que muitas se viram obrigadas a cuidar da família em detrimento da empresa.

“A pandemia afetou enormemente o Brasil e impactou muito o grupo mais vulnerável dos empreendedores, como, por exemplo, as mulheres. Isso fez com que houvesse uma reversão das conquistas adquiridas ao longo dos últimos anos.”