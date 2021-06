Brasileiros estão entre os mais estressados durante a pandemia

Tudo muito caro no mercado e as contas não param de chegar. Os dramas do home office cada vez mais intensos e outros problemas familiares surgem durante o confinamento. Não está nada fácil a pandemia de covid-19 no Brasil.

Transformando a rotina em dados, um estudo da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) mostra que os brasileiros estão entre os mais estressados durante a crise sanitária em comparação com a população de outros 23 países de quatro continentes.

Não existe um ranking na pesquisa, mas as nacionalidades foram comparadas para chegar entre as mais e menos estressados. E o Brasil está entre

as primeiras.

Pesquisadora do Instituto de Psicologia da UERJ, Edna Ponciano explica que os especialistas observaram aumento do individualismo entre os brasileiros. O desgaste emocional e sofrimento também estão entre as principais causas para o estresse entre a população do país, segundo o estudo.

“O que a gente pode perceber em relação ao Brasil é que o país pontuou mais no aspecto do individualismo. Se você pensar que o brasileiro está junto muitas vezes por conta da diversão, no momento do sofrimento parece que a gente não está conseguindo encontrar saídas de forma conjunta”, afirma Edna.

As populações que apresentam menor impacto psicológico são de países que oferecem mais infraestrutura coletiva de apoio, ainda de acordo com o estudo.