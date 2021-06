Brasil tem 30,43% da população vacinada com a primeira dose contra a covid

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta segunda-feira, 21, a 64.436.634, o equivalente a 30,43% da população total. Nas últimas 24 horas, 1.249.278 pessoas receberam a primeira dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Entre os mais de 64 milhões de vacinados, 24,3 milhões receberam a segunda dose, o que representa 11,52% da população com a imunização completa contra o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, 109.982 pessoas receberam essa dose de reforço. Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, o Brasil administrou mais de 1,35 milhão de doses nesta segunda-feira.

Em termos proporcionais, o Mato Grosso do Sul é o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 38,35% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. A porcentagem mais baixa é encontrada no Amapá, onde apenas 19,63% receberam a vacina. Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (16,05 milhões), seguido por Minas Gerais (6,38 milhões) e Bahia (4,43 milhões).

Ainda nesta segunda-feira, a prefeitura de São Paulo anunciou que a vacinação contra a covid-19 será suspensa na terça-feira, 22, após um desabastecimento em 316 unidades da capital (64,7% do total). A previsão do município é de que a imunização seja retomada na próxima quarta-feira, 23.